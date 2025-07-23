真相猜情尋｜超級龍迷窮追半世紀揭李小龍死因2大疑點 與遺孀蓮達驚人對話內容曝光

1973年夏夜，功夫巨星李小龍猝逝轟動全球；52年後，由方東昇團隊主持的TVB節目《真相猜‧情‧尋》再度翻開塵封卷宗。昨日（22日）播出第二集中，超級「龍迷」李志遠現身接受訪問，他更揭露與遺孀蓮達的驚人對話內容與兩大疑點，挑戰當年死因庭的定論。