真相猜情尋｜超級龍迷窮追半世紀揭李小龍死因2大疑點 與遺孀蓮達驚人對話內容曝光
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1973年夏夜，功夫巨星李小龍猝逝轟動全球；52年後，由方東昇團隊主持的TVB節目《真相猜‧情‧尋》再度翻開塵封卷宗。昨日（22日）播出第二集中，超級「龍迷」李志遠現身接受訪問，他更揭露與遺孀蓮達的驚人對話內容與兩大疑點，挑戰當年死因庭的定論。
真相猜情尋｜超級「龍迷」甘願付出職業生涯追查李小龍死因真相 與遺孀蓮達對話內幕震撼曝光
龍迷李志遠窮半生追真
李志遠自少年起便視李小龍為精神燈塔，為查清偶像死因，他從記者、助理編導走到紀律部隊，挖掘逾半世紀資料。節目中，他手持絕版驗屍報告與法庭文件，指事件仍暗藏未解線索，並強調自己「未見到最後一塊拼圖，絕不放手」。
死因庭語言迷霧
疑點之一發生在1973年死因庭。按當時程序，本應由操流利英文的帶隊督察作供，最後卻換成一句英文也不懂的探員。李志遠直言此舉罕見，質疑是否有人刻意淡化關鍵細節，導致翻譯層層失真，令真相再添迷霧。
李小龍遺孀蓮達臨場換律師
第二個疑點指向李小龍遺孀蓮達。聆訊初期，她突然辭退原律師。李志遠回憶親身追問原因：「佢係一個好有禮貌嘅女士，佢對住我只係笑咗冇答到，咁我問佢係咪有外力呢，佢只係講有原因喺度。」節目推測外力壓力或涉入其中，令案件調查方向悄然轉變。
蓮達回應李小龍縱慾致死傳聞
李志遠透露曾當面向李蓮達詢問坊間最敏感的死因傳聞。由於李小龍當晚在台灣女星丁珮寓所猝逝，外界一直盛傳他服用藥物增強性能力導致死亡。李志遠鼓起勇氣直接問蓮達如何看待這個傳聞，蓮達的回應斬釘截鐵：「用藥物喺呢方面為強化自己致死，佢係完全否認，佢認為李小龍唔會愚蠢到做呢樣嘢。」
大麻可卡因爭議
節目檢視驗屍報告，證實李小龍體內未檢出可卡因、嗎啡與重金屬，僅有微量大麻。資深法醫潘偉明指出大麻中毒致死缺乏醫學案例，而李小龍離世前兩個月曾經昏迷入院，他又翻查記錄認為有類似服食可卡因的症狀：「眼底血管出現收縮症狀」，但是參考其7月的驗屍報告，李小龍體內完全找不到任何可卡因、嗎啡、重金屬及酒精，因此可卡因致死的可能性較低。但李小龍生前信件要求「迷幻藥」入戲，引來外界無限猜測，令死因再被炒熱。
https://youtu.be/IIpHRLRVP_4?feature=shared
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期