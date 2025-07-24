真相猜情尋｜兩大醫學權威聯手破案推翻50年謎團 李小龍真正死因震撼曝光

方東昇團隊打造的《真相猜‧情‧尋》再創收視神話，李小龍猝死之謎系列完美收官，獲得網民一致激讚。該系列最終集找來兩大醫學權威重新審視50年前的官方結論，結果竟然推翻藥物敏感致死的說法，究竟什麼是真正的死因？