真相猜情尋｜兩大醫學權威聯手破案推翻50年謎團 李小龍真正死因震撼曝光
真相猜情尋｜李小龍「馬上風」死因傳足52年 2位法醫曝解剖驚人真相
兩大權威醫生聯手破案
節目請來香港首位藥物敏感醫生李曦，以及擁有30多年驗屍經驗的衞生署法醫科前主任顧問醫生潘偉明，重新檢視李小龍的驗屍報告和醫療紀錄。李曦醫生分析後直言，如果李小龍真的死於藥物敏感，應該在幾秒至幾分鐘內病發，而且解剖時會發現氣管收窄，但報告顯示氣管完全正常，因此排除急性藥物過敏致死的可能性。
腦癇症成最大疑兇
潘偉明醫生指出，李小龍離世前兩個月曾突然嘔吐抽筋，這個病史對研究死因極有參考價值。他表示腦癇症能解釋所有症狀，醫學文獻在90年代開始出現「SUDEP」（腦癇不明原因猝死）這個名詞，通常發生在睡眠時間。更重要的是，李小龍五月大病後在美國的腦科檢查報告中，診斷為「Convulsive disorder」（抽筋失常），美國醫生亦有處方止抽筋藥物。
丁珮深度訪問引共鳴
半世紀以來備受指責的丁珮，在節目中罕有地深度剖白與李小龍的關係。她坦言自李小龍死後成為眾矢之的，甚至要連夜逃離寓所避見傳媒。談到李小龍的離世，丁珮以15字真言作總結：「呢個唔係你嘅意，唔係他嘅意，係天意！」這番話引起大量網民共鳴，不少人表示「睇完真心覺得丁珮真係幾慘」。
揭露巨星背後辛酸
節目透過李小龍會會長黃耀強和昔日拍檔陳福慶的訪問，帶出「世上最強壯男人」不為人知的辛酸面。陳福慶透露李小龍為了維持形象，即使生病也不願讓人知道，覺得自己像「猩猩」般失去私隱。
黃耀強則感慨李小龍追求極致功夫，從《唐山大兄》到《龍爭虎鬥》不斷消瘦，練成零脂肪的「剝皮田雞」肌肉。
網民狂讚製作水準
節目播出後在各大討論區引起熱烈迴響，網民大讚方東昇團隊「逐層推進玩推理夠堅」。有網民表示「以為冇結論，點知好似玩推理咁，逐層推進，好堅呀！」、「搜集嘅資料又嚴謹，有根有據」、「應該係最接近真相的了」。更有網民讚揚團隊能找到50多年前的藥廠說明書，認為製作極度用心，節目成功做到「唔係open end」，為觀眾提供一個最接近真相的答案。