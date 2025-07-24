真相猜情尋｜潘紹聰親赴彭楚盈白骨案凶宅 男住客半夜撞鬼獲報夢貼士
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TVB節目《真相猜‧情‧尋》再度聚焦本港懸而未決的離奇命案，今晚（24日）將揭開「彭楚盈白骨案」多年來的重重疑團。節目中提到，素有「鬼王」之稱的潘紹聰在2023年4月曾親赴涉事單位調查，而該單位樓下及同層住戶更聲稱曾遇死者「顯靈」求助…
彭楚盈白骨案｜凶宅深夜怪事連連
曾經有一名男觀眾致電電台節目，分享他入住該大廈的恐怖遭遇。他表示當年因工作關係租住在華德大廈8樓的一個劏房單位，某夜凌晨3點多回家，一開廚房燈便「啪」一聲燒掉，接著客廳和廁所燈都出現同樣狀況，家中只剩書枱燈能亮，詭異的氣氛已悄然蔓延。
紅衣女鬼驚現房中鬼壓床兼喃喃自語
當他以為只是巧合，不以為然地走進廁所洗澡時，客廳卻突然傳來巨響，像有人將書枱上的東西全部掃到地上。他嚇得立刻衝出去查看，眼前的一幕讓他畢生難忘——一個穿著紅色衣服、留著一頭曲髮的女人，正背對著他站在床上，詭異的站姿令人不寒而慄。
由於該男觀眾自稱膽子較大，他選擇返回廁所繼續沖涼，出來後紅衣女子便消失了。他以為事情就此結束，豈料當晚睡到半夜，他突然感到全身無法動彈，陷入「鬼壓床」的狀態。這時，那個紅衣女子再次出現，跪在他的床邊，嘴裡不停地喃喃自語，但他卻一句話也聽不清楚。
女鬼真身竟是新聞主角報夢送貼士意外贏錢
隔天，他在新聞報道中看到了樓上15樓發現白骨案的消息，報道中刊登了死者彭楚盈的照片。他赫然發現，相中的女子樣貌，竟然就是昨晚兩度騷擾他的紅衣女鬼！他無法理解對方為何要找上自己，這突如其來的巧合讓他感到極度不安。
靈異事件並未就此停止。男觀眾憶述，在這段時間裡，他更在夢中收到對方給予的買馬「貼士」。他抱著半信半疑的心態去下注，沒想到竟然真的贏了錢。這段經歷為「彭楚盈案」再添上了一層玄秘色彩，至今仍是不少網民談論的都市傳說。
網民留言：兇手係邊個大家心照
不少網民都就事件留言，指其實大家祈望逝者，離苦得樂：「呢啲走廊真係半夜一路行一路背脊發涼果啲」、「其實兇手係邊個大家都心照啦係咪先」、「呢件案明顯係你知、我知；單眼佬都知。」、「我相信有因果, 法律上不能把凶手找出來,沒有線索,沒有証據, 不過 有因有果.凶手會有報應！」等。
鬼王重返油麻地彭楚盈白骨案單位現場：
圖片來源：TVB、YouTube@恐怖在線返去舊事嗰度資料或影片來源：原文刊於新假期