真相猜情尋｜潘紹聰親赴彭楚盈白骨案凶宅 男住客半夜撞鬼獲報夢貼士

TVB節目《真相猜‧情‧尋》再度聚焦本港懸而未決的離奇命案，今晚（24日）將揭開「彭楚盈白骨案」多年來的重重疑團。節目中提到，素有「鬼王」之稱的潘紹聰在2023年4月曾親赴涉事單位調查，而該單位樓下及同層住戶更聲稱曾遇死者「顯靈」求助…