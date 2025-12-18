78歲型男深情吹色士風 凍齡狀態被誤認方力申 經典催眠對白重現江湖
石修凍齡狀態震驚網民 濃密黑髮零白髮
片中所見的石修身形依然壯碩，手臂線條結實有力，最令人驚嘆的是他擁有一頭濃密烏黑的頭髮，髮量驚人且幾乎零白髮，整體狀態看來相當有型。網民對於他的真實年齡與外貌的巨大反差感到不敢置信，紛紛留言表示：「睇下係唔係AI」、「係咪舊片嚟？」更有網民自嘲道：「然後我40都未到，行步路都氣喘，佢仲有氣吹Saxophone」、「石修究竟食咩大？」
網民誤認方力申 父子變兄弟級相似度
由於石修的凍齡狀態實在太驚人，不少網民都被他的外貌騙到，紛紛留言：「以為係方力申！」事實上，以往修哥都被指與方力申相似度極高，甚至比他跟親生兒子陳宇琛更相似，有網民笑言：「由似兩父子變似兩兄弟先」。修哥近日亦貼出自己二十多歲時的劇照，確實與方力申有幾分神似，令這個話題更加熱烈。
經典催眠對白重現江湖 網民洗版致敬
石修的色士風片段不但展現了他的音樂才華，更勾起網民對他經典作品的回憶。不少網民重提2004年石修在無綫《隔世追兇》中的經典場面，當時他在叢林內靠催眠匪徒成功脫險，劇中對白為：「我當時好危險，生命受威脅，於是我停落嚟，我望住佢，我咁同佢講……你流緊血喎，你睇地下，一滴、兩滴、三滴……就係咁，催眠咗佢喇。」網民紛紛在留言欄以「一滴、兩滴、三滴……」洗版致敬，亦有人搞笑地稱讚：「石修吹Sheksauphone 真係好好聽👍👍👍」
Gen Z粉絲湧現 廿年不變引熱議
更有網民翻出2003年《衝上雲霄》的片段，當時石修同樣在吹色士風，感嘆「廿年不變！」這個對比更加突顯了修哥驚人的保養功力。他的凍齡狀態不但征服了同齡觀眾，更吸引了大批年輕的Gen Z粉絲，紛紛對這位78歲「型男」的真實年齡感到震驚和佩服，證明魅力確實無分年齡界限。
