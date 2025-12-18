78歲型男深情吹色士風 凍齡狀態被誤認方力申 經典催眠對白重現江湖

78歲石修近日在社交平台上載一條自己在家中吹色士風的短片，竟然引發網絡轟動，短短時間已吸引超過5,000個讚好。片中修哥身穿黑色T-shirt深情演奏林子祥的《最愛是誰》，指法純熟令人陶醉，但更令網民震驚的是他那不可思議的凍齡狀態，甚至有人質疑是否AI製作或舊片重播，紛紛上網搜尋資料確認他真的已經78歲。