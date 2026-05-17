78歲石修雙耳戴助聽器畫面曝光 聽力僅剩6成背後原因曝光
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78歲石修近日現身TVB節目《一周星星》，雙耳佩戴助聽器的畫面隨即引起網民熱議，紛紛搜尋「石修助聽器」相關資訊。事實上，這位「不老男神」早在數年前已發現聽力嚴重受損，目前僅剩6成聽力，而背後原因竟與他年輕時最熱愛的音樂有關。
石修登台演出驚覺聽不清楚聲音
石修在2021年疫情期間一次登台演出時，突然發現自己聽不清楚現場聲音，隨即求醫檢查。醫生診斷後告知他聽力僅剩6成，主要原因是他年輕時長期使用耳機聽音樂、吹奏色士風及打鼓，日積月累對聽覺造成不可逆轉的損害。石修坦言後悔當年沒有聽從朋友勸告好好保護耳朵，如今只能依靠助聽器維持日常工作與生活。
5萬元隱形助聽器需按耳蝸形狀特製
為了維持工作品質同時保持有型形象，石修曾經配備了一對價值逾50,000元的隱形式助聽器。這款助聽器需要根據使用者的耳蝸形狀特別訂造，體積極為細小，不仔細觀察幾乎無法察覺，耳機同時具備降噪功能，專為輕度至中度聽力受損人士而設。石修在訪問時曾表示耳機備有多套不同款式及顏色的助聽器配襯不同場合的服裝。
石修吹色士風凍齡狀態震驚網民 濃密黑髮零白髮
78歲石修近日在社交平台上載一條自己在家中吹色士風的短片，竟然引發網絡轟動，短短時間已吸引超過5,000個讚好。片中修哥身穿黑色T-shirt深情演奏林子祥的《最愛是誰》，指法純熟令人陶醉，但更令網民震驚的是他那不可思議的凍齡狀態，甚至有人質疑是否AI製作或舊片重播，紛紛上網搜尋資料確認他真的已經78歲。
網民心疼不老男神聽力受損感嘆歲月
石修在《一周星星》佩戴助聽器的畫面曝光後，大批網民留言表達關心與不捨。有網民感嘆：「78歲仲咁有型，但原來聽力得返6成，真係心酸」，亦有人驚訝表示從未留意到他一直戴住助聽器。不少樂迷更對他為保護聽力而放棄打鼓感到惋惜，畢竟石修的音樂才華一直深受觀眾喜愛，如今他吹奏色士風時亦需佩戴耳塞，令人感受到歲月對這位凍齡男神的無聲影響。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期