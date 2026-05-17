78歲石修雙耳戴助聽器畫面曝光 聽力僅剩6成背後原因曝光

78歲石修近日現身TVB節目《一周星星》，雙耳佩戴助聽器的畫面隨即引起網民熱議，紛紛搜尋「石修助聽器」相關資訊。事實上，這位「不老男神」早在數年前已發現聽力嚴重受損，目前僅剩6成聽力，而背後原因竟與他年輕時最熱愛的音樂有關。