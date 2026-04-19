東張西望｜甘詠寧訪恐怖屋嚇到尖叫 涉事女戶主神級回應震驚網民
老鼠開派對爬鐵閘 鄰居被迫與鼠同眠
石硤尾邨這個被指有囤積習慣的單位，已經成為老鼠的天堂樂園。從關女士拍攝的影片可見，大量老鼠在鐵閘上爬上爬下，竄來竄去，猶如在開派對般亢奮。這個恐怖場面令其他鄰居受盡折磨，要在老鼠的陪伴下生活，甚至被迫與鼠同眠。鄰居鄧先生更透露，曾在凌晨時分見過有十多隻老鼠跑來跑去，相關鼠患情況已持續了四、五年，老鼠更曾經入屋。
房署職員日日簽到監視 清潔工不停清理雜物
由於多次被投訴，這個單位已經成為房署的重點關注對象。房署特別在單位門外放置簽到簿，職員每日按時到場簽到，嚴密監視該單位有沒有異樣。現場經常都有房署職員上門勸喻住戶收回門口的雨傘和雜物，又有清潔工人替該單位清掉走廊的雜物和清洗太平地。然而，這些措施似乎未能根治問題，鼠患依然持續困擾整層住戶。
鄰居自救設金屬尖刺 防鼠措施用盡辦法
鼠患問題困擾這層樓的街坊多年都得不到解決，他們唯有自救。現場可見，水管上被設置金屬尖刺，窗紗、門紗和老鼠板被大量設下，務求阻止老鼠進屋。鄰居方女士指出，受鼠患問題困擾多年，晚上會聽到老鼠叫聲，曾有老鼠進過屋內，令她們一家人生活在恐懼之中。這些防鼠措施雖然密密麻麻，但面對源源不絕的老鼠大軍，效果始終有限。
攝製隊意外發現第二個老鼠屋 同層雙重災難
更令人震驚的是，在攝製隊採訪期間，意外發現同層竟有另一個單位也因為囤積雜物而引來大批老鼠。這個發現令整個事件更加複雜，原來這層樓同時面對兩個「老鼠製造機」，難怪鄰居們會如此絕望。鄰居怨聲載道喊救命，主持甘詠寧首先向由攝製隊發現的疑似雜物屋單位作出查問，希望了解真相。
女住戶神級狡辯否認責任 獨特邏輯令人咋舌
憑肉眼所見，這個單位裏的確有不少雜物，但女戶主堅決否認老鼠是因為她家有太多雜物而引來的。當甘詠寧把握機會跟她談談時，該名女住戶以其獨特的邏輯，拒絕承認自己是老鼠問題的始作俑者，一個急轉身還變成受害者，她表示「啲老鼠喺24座走過嚟，我打開門，老鼠入嚟就唔走囉！我哋都受到滋擾，夜晚都瞓唔好！我哋係多嘢，但我哋執得好企理。但係老鼠唔走呀，我冇計！我聲明老鼠唔係我嘅寵物，我哋都係受害者！我哋有叫房署，下面22座都有一個單位，只要讓我哋搬過去，就唔會有老鼠嚟啦！」面對老公擤鼻涕和吐痰的嘔心行為質疑，她竟然表示不知道，這種「神級狡辯」令人嘆為觀止。訪問期間，甘仔忽然掩咀驚叫，原來她見到老鼠兵團在鐵閘跑過！
房署扣分制警告 兩年內扣滿16分終止租約
《東張西望》去信房屋署查詢後，房署回覆指去年7月接獲居民反映，指該樓層一個單位出現衛生及鼠患問題，隨即派員進行家訪，發現有關單位積存大量雜物並傳出異味，遂按扣分制向有關租戶發出書面警告，情況有所改善。直至今年1月中，房署發現該單位再被囤積大量雜物，遂依照扣分制向其扣7分，並已敦促租戶盡快作出改善，否則會再被扣分，如在兩年內被扣滿16分，便會終止其租約。
網民熱議狡辯邏輯引爆討論
事件曝光後，網民紛紛留言熱議這位女住戶的「神級狡辯」。有網民直言「老鼠唔係我請嚟！狡辯原因真勁⋯⋯痴線 咩邏輯」，對其邏輯感到不可思議。亦有網民笑言「佢又咁大方回應個下好笑，唔走」、「屋企有老鼠點解可以講到咁正常」，對其淡定回應感到驚訝。更有網民批評「自己執垃圾仲想調遷新單位，去害另一層」、「詐傻扮懵」，認為其行為不負責任。網民普遍對「一層兩間老鼠屋都幾癲」的情況感到震驚，直言「好癲！老鼠遊樂場咁」。