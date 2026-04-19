東張西望｜甘詠寧訪恐怖屋嚇到尖叫 涉事女戶主神級回應震驚網民

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石硤尾邨一層樓竟然同時出現兩個「老鼠屋」，令整層住戶陷入真實版恐怖片場景！《東張西望》深入追蹤鼠患下集，揭露囤積戶面對指控時的「神級狡辯」邏輯，更意外發現同層另一個雜物屋，令鄰居們徹底崩潰。最震撼的是，被指控的女住戶竟然以一套令人「腦洞大開」的獨特邏輯否認責任，甚至反過來扮演受害者角色，令人嘆為觀止。

老鼠開派對爬鐵閘 鄰居被迫與鼠同眠

石硤尾邨這個被指有囤積習慣的單位，已經成為老鼠的天堂樂園。從關女士拍攝的影片可見，大量老鼠在鐵閘上爬上爬下，竄來竄去，猶如在開派對般亢奮。這個恐怖場面令其他鄰居受盡折磨，要在老鼠的陪伴下生活，甚至被迫與鼠同眠。鄰居鄧先生更透露，曾在凌晨時分見過有十多隻老鼠跑來跑去，相關鼠患情況已持續了四、五年，老鼠更曾經入屋。

房署職員日日簽到監視 清潔工不停清理雜物

由於多次被投訴，這個單位已經成為房署的重點關注對象。房署特別在單位門外放置簽到簿，職員每日按時到場簽到，嚴密監視該單位有沒有異樣。現場經常都有房署職員上門勸喻住戶收回門口的雨傘和雜物，又有清潔工人替該單位清掉走廊的雜物和清洗太平地。然而，這些措施似乎未能根治問題，鼠患依然持續困擾整層住戶。

鄰居自救設金屬尖刺 防鼠措施用盡辦法

鼠患問題困擾這層樓的街坊多年都得不到解決，他們唯有自救。現場可見，水管上被設置金屬尖刺，窗紗、門紗和老鼠板被大量設下，務求阻止老鼠進屋。鄰居方女士指出，受鼠患問題困擾多年，晚上會聽到老鼠叫聲，曾有老鼠進過屋內，令她們一家人生活在恐懼之中。這些防鼠措施雖然密密麻麻，但面對源源不絕的老鼠大軍，效果始終有限。

攝製隊意外發現第二個老鼠屋 同層雙重災難

更令人震驚的是，在攝製隊採訪期間，意外發現同層竟有另一個單位也因為囤積雜物而引來大批老鼠。這個發現令整個事件更加複雜，原來這層樓同時面對兩個「老鼠製造機」，難怪鄰居們會如此絕望。鄰居怨聲載道喊救命，主持甘詠寧首先向由攝製隊發現的疑似雜物屋單位作出查問，希望了解真相。

女住戶神級狡辯否認責任 獨特邏輯令人咋舌

憑肉眼所見，這個單位裏的確有不少雜物，但女戶主堅決否認老鼠是因為她家有太多雜物而引來的。當甘詠寧把握機會跟她談談時，該名女住戶以其獨特的邏輯，拒絕承認自己是老鼠問題的始作俑者，一個急轉身還變成受害者，她表示「啲老鼠喺24座走過嚟，我打開門，老鼠入嚟就唔走囉！我哋都受到滋擾，夜晚都瞓唔好！我哋係多嘢，但我哋執得好企理。但係老鼠唔走呀，我冇計！我聲明老鼠唔係我嘅寵物，我哋都係受害者！我哋有叫房署，下面22座都有一個單位，只要讓我哋搬過去，就唔會有老鼠嚟啦！」面對老公擤鼻涕和吐痰的嘔心行為質疑，她竟然表示不知道，這種「神級狡辯」令人嘆為觀止。訪問期間，甘仔忽然掩咀驚叫，原來她見到老鼠兵團在鐵閘跑過！

房署扣分制警告 兩年內扣滿16分終止租約

東張西望》去信房屋署查詢後，房署回覆指去年7月接獲居民反映，指該樓層一個單位出現衛生及鼠患問題，隨即派員進行家訪，發現有關單位積存大量雜物並傳出異味，遂按扣分制向有關租戶發出書面警告，情況有所改善。直至今年1月中，房署發現該單位再被囤積大量雜物，遂依照扣分制向其扣7分，並已敦促租戶盡快作出改善，否則會再被扣分，如在兩年內被扣滿16分，便會終止其租約。

網民熱議狡辯邏輯引爆討論

事件曝光後，網民紛紛留言熱議這位女住戶的「神級狡辯」。有網民直言「老鼠唔係我請嚟！狡辯原因真勁⋯⋯痴線 咩邏輯」，對其邏輯感到不可思議。亦有網民笑言「佢又咁大方回應個下好笑，唔走」、「屋企有老鼠點解可以講到咁正常」，對其淡定回應感到驚訝。更有網民批評「自己執垃圾仲想調遷新單位，去害另一層」、「詐傻扮懵」，認為其行為不負責任。網民普遍對「一層兩間老鼠屋都幾癲」的情況感到震驚，直言「好癲！老鼠遊樂場咁」。

石硤尾邨 鼠患 在攝製隊拍攝期間，關女士報東張指控對面單位的女住戶剛好回家，甘詠寧也把握機會跟她談談。（圖片來源：TVB）
在攝製隊拍攝期間，關女士報東張指控對面單位的女住戶剛好回家，甘詠寧也把握機會跟她談談。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 該名女住戶以其獨特的邏輯，拒絕承認自己是老鼠問題的始作俑者。（圖片來源：TVB）
該名女住戶以其獨特的邏輯，拒絕承認自己是老鼠問題的始作俑者。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 她的老公擤鼻涕和吐痰的嘔心行為，她又怎麼解釋？該名女住戶則表示不知道。（圖片來源：TVB）
她的老公擤鼻涕和吐痰的嘔心行為，她又怎麼解釋？該名女住戶則表示不知道。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 網民紛紛留言熱議這位女住戶的「神級狡辯」。（圖片來源：TVB）
網民紛紛留言熱議這位女住戶的「神級狡辯」。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 訪問期間，甘仔忽然掩咀驚叫，原來她見到老鼠兵團在鐵閘跑過！（圖片來源：TVB）
訪問期間，甘仔忽然掩咀驚叫，原來她見到老鼠兵團在鐵閘跑過！（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 訪問期間，甘仔忽然掩咀驚叫，原來她見到老鼠兵團在鐵閘跑過！（圖片來源：TVB）
訪問期間，甘仔忽然掩咀驚叫，原來她見到老鼠兵團在鐵閘跑過！（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 公屋變成老鼠遊樂場。（圖片來源：TVB）
公屋變成老鼠遊樂場。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 鄰居怨聲載道喊救命，主持甘詠寧首先向由攝製隊發現的疑似雜物屋單位作出查問。（圖片來源：TVB）
鄰居怨聲載道喊救命，主持甘詠寧首先向由攝製隊發現的疑似雜物屋單位作出查問。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 因為衛生問題，關女士與對面單位的女住戶經常發生口角。（圖片來源：TVB）
因為衛生問題，關女士與對面單位的女住戶經常發生口角。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 有清潔工人替該單位清掉走廊的雜物，和清洗太平地。（圖片來源：TVB）
有清潔工人替該單位清掉走廊的雜物，和清洗太平地。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 鼠患問題困擾這層樓的街坊很多年都得不到解決，他們唯有自救。現場可見，水管上被設置金屬尖刺，也有窗紗、門紗和老鼠板被設下，以阻止老鼠進屋。（圖片來源：TVB）
鼠患問題困擾這層樓的街坊很多年都得不到解決，他們唯有自救。現場可見，水管上被設置金屬尖刺，也有窗紗、門紗和老鼠板被設下，以阻止老鼠進屋。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 住戶在水管上被設置金屬尖刺防鼠。（圖片來源：TVB）
住戶在水管上被設置金屬尖刺防鼠。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 在攝製隊採訪期間，意外發現同層竟有另一個單位也因為囤積雜物，而引來大批老鼠。（圖片來源：TVB）
在攝製隊採訪期間，意外發現同層竟有另一個單位也因為囤積雜物，而引來大批老鼠。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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