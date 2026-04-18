東張西望｜公屋走廊淪陷變老鼠樂園 一層兩戶垃圾屋 街坊勁崩潰!
閉路電視直擊老鼠百米衝刺大賽
投訴人關女士在石硤尾邨住了17年，一直相安無事，直到對面這家五口搬來後，生活徹底變成噩夢。為了搜集證據，關女士裝設閉路電視，拍到的畫面真的嚇一跳！五、六隻老鼠在她家鐵閘上竄下跳，像吃了興奮劑般活躍，其中一隻更以100米衝刺的速度由地面衝上來，再極速衝下去，然後跑進對面單位。場面十分混亂，老鼠好像無掩雞籠般自出自入，玩到忘形！不單止關女士受影響，鄰居葉先生也表示家中多次被老鼠竄入作惡。
撿紙皮霸通道 男戶主鼻涕抹牆超噁心
究竟這個鼠患問題怎樣形成？關女士的閉路電視拍下許多關鍵證據，片段顯示對面女住戶和一對子女經常帶回雜物，例如紙皮等，但不拿回家中，而是放在走廊。女住戶經常在家門口整理雜物，搞到走廊亂七八糟，污煙瘴氣。更令人作嘔的是，她的丈夫也經常出門口後用力一「呻」，鼻涕隨手抹在牆上，行為極度噁心。鄰居郭女士受訪時大吐苦水，要封閉門窗避老鼠入屋，但其子仍避不過被木蝨咬。
驚爆與狗婆同黨有關聯 垃圾屋惡行再現
事件更令人震驚的轉折是，關女士透露對面女住戶竟然是「狗婆」的朋友！這個狗婆正是《東張西望》在2025年報道過，在深水埗巴域街聯群結隊賣雜物做生意，嚴重阻塞行人路並造成衛生問題的那個狗婆。她將石硤尾邨公屋單位變成垃圾屋，雜物多到堆滿走廊，嚴重影響鄰居生活達18年，最終在東張報道出街後，房署才收回狗婆的單位。經過東張攝製隊確認，關女士所指的其實是狗婆的同黨，在東張當日採訪狗婆霸佔巴域街個案時，這位同黨曾經粗暴對待主持貓仔。
同層再爆另一雜物屋 鼠患問題更嚴重
東張攝製隊在追查老鼠屋期間，竟發現同層還有另一間雜物屋單位，同樣引發鼠患問題！這意味著整層樓的衛生環境已經徹底淪陷，街坊們簡直是生活在「與鼠同行」的地獄環境中。東張將在下集節目中曝光更多絕密畫面，並會報道涉事單位女戶主如何回應指控。
網民怒轟生化危機現實版
事件曝光後，網民紛紛留言表達震驚和憤怒。有網民直言「痴線….依家人係咪生化危機咁」、「咁污糟又bug」，對這種挑戰衛生極限的行為感到不可思議。也有網民調侃「d老鼠放電咁」、「嗰家人都好勁好似百毒不入」，對涉事一家能在如此惡劣環境中生活感到驚訝。更有網民關注到「同層兩間老鼠屋！」的嚴重性，擔心整個屋邨的衛生狀況。