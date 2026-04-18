東張西望｜公屋走廊淪陷變老鼠樂園 一層兩戶垃圾屋 街坊勁崩潰!

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石硤尾邨驚現「公屋版生化危機」！一家五口搬入後竟然將單位變成老鼠樂園，閉路電視拍到的畫面令人震驚，五、六隻老鼠在鐵閘上竭盡全力地「百米衝刺」，場面混亂得像老鼠開派對一樣！更令街坊崩潰的是，這家地獄鄰居竟然與《東張西望》曾經報道過的經典「狗婆」有關聯，難怪會將公屋走廊搞到污煙瘴氣，害得鄰居永無寧日。

閉路電視直擊老鼠百米衝刺大賽

投訴人關女士在石硤尾邨住了17年，一直相安無事，直到對面這家五口搬來後，生活徹底變成噩夢。為了搜集證據，關女士裝設閉路電視，拍到的畫面真的嚇一跳！五、六隻老鼠在她家鐵閘上竄下跳，像吃了興奮劑般活躍，其中一隻更以100米衝刺的速度由地面衝上來，再極速衝下去，然後跑進對面單位。場面十分混亂，老鼠好像無掩雞籠般自出自入，玩到忘形！不單止關女士受影響，鄰居葉先生也表示家中多次被老鼠竄入作惡。

撿紙皮霸通道 男戶主鼻涕抹牆超噁心

究竟這個鼠患問題怎樣形成？關女士的閉路電視拍下許多關鍵證據，片段顯示對面女住戶和一對子女經常帶回雜物，例如紙皮等，但不拿回家中，而是放在走廊。女住戶經常在家門口整理雜物，搞到走廊亂七八糟，污煙瘴氣。更令人作嘔的是，她的丈夫也經常出門口後用力一「呻」，鼻涕隨手抹在牆上，行為極度噁心。鄰居郭女士受訪時大吐苦水，要封閉門窗避老鼠入屋，但其子仍避不過被木蝨咬。

驚爆與狗婆同黨有關聯 垃圾屋惡行再現

事件更令人震驚的轉折是，關女士透露對面女住戶竟然是「狗婆」的朋友！這個狗婆正是《東張西望》在2025年報道過，在深水埗巴域街聯群結隊賣雜物做生意，嚴重阻塞行人路並造成衛生問題的那個狗婆。她將石硤尾邨公屋單位變成垃圾屋，雜物多到堆滿走廊，嚴重影響鄰居生活達18年，最終在東張報道出街後，房署才收回狗婆的單位。經過東張攝製隊確認，關女士所指的其實是狗婆的同黨，在東張當日採訪狗婆霸佔巴域街個案時，這位同黨曾經粗暴對待主持貓仔。

同層再爆另一雜物屋 鼠患問題更嚴重

東張攝製隊在追查老鼠屋期間，竟發現同層還有另一間雜物屋單位，同樣引發鼠患問題！這意味著整層樓的衛生環境已經徹底淪陷，街坊們簡直是生活在「與鼠同行」的地獄環境中。東張將在下集節目中曝光更多絕密畫面，並會報道涉事單位女戶主如何回應指控。

網民怒轟生化危機現實版

事件曝光後，網民紛紛留言表達震驚和憤怒。有網民直言「痴線….依家人係咪生化危機咁」、「咁污糟又bug」，對這種挑戰衛生極限的行為感到不可思議。也有網民調侃「d老鼠放電咁」、「嗰家人都好勁好似百毒不入」，對涉事一家能在如此惡劣環境中生活感到驚訝。更有網民關注到「同層兩間老鼠屋！」的嚴重性，擔心整個屋邨的衛生狀況。

石硤尾邨 鼠患 關女士向東張主持講述出現鼠患的前因後果。（圖片來源：TVB）
關女士向東張主持講述出現鼠患的前因後果。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 對面這家五口搬來後，生活徹底變成噩夢。（圖片來源：TVB）
對面這家五口搬來後，生活徹底變成噩夢。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 閉路電視拍到老鼠在鐵閘上竄下跳。（圖片來源：TVB）
閉路電視拍到老鼠在鐵閘上竄下跳。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 甘詠寧訪問鄰居，他指老鼠橫行問題嚴重。（圖片來源：TVB）
甘詠寧訪問鄰居，他指老鼠橫行問題嚴重。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 鄰居指老鼠曾咬壞他的財物。（圖片來源：TVB）
鄰居指老鼠曾咬壞他的財物。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 街坊揭發涉事單位住戶撿紙皮霸通道，導致衞生惡劣。（圖片來源：TVB）
街坊揭發涉事單位住戶撿紙皮霸通道，導致衞生惡劣。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 男戶主多次被拍到將鼻涕抹牆上。（圖片來源：TVB）
男戶主多次被拍到將鼻涕抹牆上。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 涉事單位女戶主與東張曾報道的狗婆同黨是朋友。（圖片來源：TVB）
涉事單位女戶主與東張曾報道的狗婆同黨是朋友。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 狗婆同黨曾粗暴對待貓仔。（圖片來源：TVB）
狗婆同黨曾粗暴對待貓仔。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 同黨亦曾襲擊攝製隊。（圖片來源：TVB）
同黨亦曾襲擊攝製隊。（圖片來源：TVB）
石硤尾邨 鼠患 東張明晚將報道同層另一間雜物屋單位也有鼠患問題。（圖片來源：TVB）
東張明晚將報道同層另一間雜物屋單位也有鼠患問題。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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