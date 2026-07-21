東張西望｜扑車怪男持球桿襲士小巴 涉刑毀被捕 乘客還原逃生恐怖一幕
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《東張西望》主持王汛文今集（21/7）採訪石蔭東邨大白田街一宗驚心動魄事件，在18日晚上，一名61歲本地男子突然闖出馬路擋車，隨後更持球桿瘋狂扑爆公共交通工具車窗。涉事車輛司機與乘客在狹窄街道上無路可逃，現場甚至傳出針對特定目標下手的恐怖細節。
目擊者張小姐還原大白田街驚魂時刻
當時正乘坐的士途經石蔭東邨大白田街的張小姐憶述，涉事61歲男子毫無預兆地站在馬路正中央，迫使的士緊急煞停。她起初以為遇上俗稱碰瓷黨騙徒，豈料該名男子突然情緒失控，手持高爾夫球桿猛烈敲碎的士車頭玻璃，並不斷以惡言指罵司機。狂徒其後更進一步破壞司機位旁邊車窗，滿地玻璃碎令身處車廂內的張小姐飽受驚嚇，幸好的士司機臨危不亂迅速駛離現場並在燈位前報警求助。
執法人員趕赴石蔭東邨制服狂暴男子
警方接獲報案後迅速調派人手趕往石蔭東邨巴士站對開路段處理突發事故。執法人員在現場發現該名61歲本地男子仍然情緒激動，經初步調查後確認他涉嫌以一支高爾夫球桿連環毀壞合共三輛汽車。警員隨即以涉嫌「刑事毀壞」罪名將該名男子當場制服並拘捕帶署扣查，執法部門確認案件已排期於8月14日正式在裁判法院提堂，目前正進一步檢視涉案兇器的來源。
大白田街狂徒專挑公共車輛下手動機成謎
在等待執法人員抵達大白田街期間，該名怪男並未停止破壞行為，反而轉向一輛正在停車落客的專線小巴施襲。無辜的小巴乘客見狀嚇得爭相落車逃跑，場面一度非常混亂。根據目擊者張小姐觀察，該名狂徒前後合共扑爛兩輛的士與一輛小巴，但他對途經現場的多輛私家車完全視若無睹。這種疑似具備強烈針對性及意識清晰的行為模式，令外界對其犯案動機產生諸多揣測。
網民留言狠批涉事男子危害道路安全
相關的士及小巴遇襲畫面在網絡曝光後迅速掀起廣泛討論，大批網民對於這種猶如路霸的行徑感到極度震驚。不少市民在社交平台留言直斥該名男子的行為無法無天，有人氣憤表示「而家啲人真係好暴躁」，認為單憑一時衝動在馬路中心截停並襲擊車輛，絕對會引發嚴重的交通意外。亦有網民留言分析指「專挑的士小巴落手肯定有內情」，並強烈要求相關部門從嚴處罰，以防同類暴力事件再次發生。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期