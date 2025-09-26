《破·地獄》再報喜！成香港唯一代表角逐奧斯卡 衛詩雅：實在超乎想像！

最新娛聞
東方新地

廣告

本地影壇爆出震撼好消息！狂收超過1億5,000萬票房、創下香港影史華語片紀錄的電影《破·地獄》，昨日（25日）正式獲香港電影製片家協會推薦，將代表香港出戰第98屆奧斯卡金像獎，角逐「最佳國際影片」殊榮！消息一出，全城影迷振奮，一眾主創亦難掩激動心情，究竟他們有何回應？

《破·地獄》殺入奧斯卡 官方公布壓倒性票數勝出

香港電影製片家協會於昨日中午正式發布新聞稿，宣布經過公平且嚴謹的遴選程序後，決定推薦《破·地獄》代表香港，與全球優秀電影競逐國際殊榮。協會的評審委員會在所有於2024年10月至2025年9月期間上映的本地電影中進行篩選，最終《破·地獄》憑著壓倒性的票數脫穎而出，成為香港區的唯一代表，將出戰於2026年3月舉行的第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。

導演陳茂賢感激同行 衛詩雅直呼超乎想像

對於電影能夠衝出香港，身兼監製、導演及編劇的陳茂賢率先回應，表示深感榮幸，他代表整個團隊感謝業界與香港觀眾的支持，並說：「感激沿途有大家一起同行，成就這趟旅程上一道美麗的風景！」而憑此片勇奪金像獎最佳女主角的衛詩雅，收到消息後亦極度興奮，她坦言：「剛收到這個好消息，非常鼓舞，實在超乎想像！《破·地獄》凝聚了整個團隊的心血，很榮幸自己也能夠參與其中，希望電影能走得越來越遠，觸動更多觀眾的心，破掉各自不同的地獄。」

黃子華許冠文盼感動世界觀眾

電影另外兩位靈魂人物黃子華及許冠文亦分享了他們的喜悅。黃子華表示，「破地獄係香港非常獨特嘅儀式，亦都係人類最終極嘅軌跡。去到奧斯卡，希望可以引起更多人共鳴，同埋對香港傳統文化有更大嘅興趣。」前輩許冠文則感謝世界各地的觀眾，並寄望：「希望《破·地獄》打破地域界限，感動到更多觀眾。」字裡行間流露出對這部本土作品的驕傲與期盼。

回顧《破·地獄》票房神話 刷新香港紀錄

《破·地獄》自上映以來氣勢如虹，憑藉其獨特的本地殯葬文化題材、感人至深的劇情以及演員們的精湛演技，成功觸動無數觀眾心靈，票房最終衝破1億5,000萬港元，一舉刷新香港影史華語電影的最高票房紀錄，成為現象級作品。電影的成功不僅體現在票房上，更引發社會對傳統文化的廣泛討論。早前電影的加長版亦已登陸Disney+，讓錯過大銀幕的觀眾有機會再次細味。

網民洗版式祝賀 睇好《破·地獄》為港爭光

電影獲推薦出戰奧斯卡的消息公布後，網絡討論區及社交平台瞬間被洗版，網民紛紛留言表示祝賀及支持。不少觀眾都表示深受電影感動，留言稱：「真係拍得好好，我從來未試過係戲院睇一場戲要用咁多紙巾，加油。」更有網民寄予厚望，寫道：「好叻呀！希望好似當年禮儀師一樣有好成績！香港電影加油」，亦有人巧妙地引用戲名表示：「希望這部電影能為香港電影破、地獄。」大家均期望《破·地獄》能為港爭光，在國際舞台上再創佳績。

破·地獄 奧斯卡 衛詩雅首奪金像影后殊榮。（圖片來源：ViuTV）
衛詩雅首奪金像影后殊榮。（圖片來源：ViuTV）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
破·地獄 奧斯卡 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：ViuTV、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 