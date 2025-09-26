《破·地獄》再報喜！成香港唯一代表角逐奧斯卡 衛詩雅：實在超乎想像！

本地影壇爆出震撼好消息！狂收超過1億5,000萬票房、創下香港影史華語片紀錄的電影《破·地獄》，昨日（25日）正式獲香港電影製片家協會推薦，將代表香港出戰第98屆奧斯卡金像獎，角逐「最佳國際影片」殊榮！消息一出，全城影迷振奮，一眾主創亦難掩激動心情，究竟他們有何回應？