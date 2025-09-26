《破·地獄》再報喜！成香港唯一代表角逐奧斯卡 衛詩雅：實在超乎想像！
《破·地獄》殺入奧斯卡 官方公布壓倒性票數勝出
香港電影製片家協會於昨日中午正式發布新聞稿，宣布經過公平且嚴謹的遴選程序後，決定推薦《破·地獄》代表香港，與全球優秀電影競逐國際殊榮。協會的評審委員會在所有於2024年10月至2025年9月期間上映的本地電影中進行篩選，最終《破·地獄》憑著壓倒性的票數脫穎而出，成為香港區的唯一代表，將出戰於2026年3月舉行的第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。
導演陳茂賢感激同行 衛詩雅直呼超乎想像
對於電影能夠衝出香港，身兼監製、導演及編劇的陳茂賢率先回應，表示深感榮幸，他代表整個團隊感謝業界與香港觀眾的支持，並說：「感激沿途有大家一起同行，成就這趟旅程上一道美麗的風景！」而憑此片勇奪金像獎最佳女主角的衛詩雅，收到消息後亦極度興奮，她坦言：「剛收到這個好消息，非常鼓舞，實在超乎想像！《破·地獄》凝聚了整個團隊的心血，很榮幸自己也能夠參與其中，希望電影能走得越來越遠，觸動更多觀眾的心，破掉各自不同的地獄。」
黃子華許冠文盼感動世界觀眾
電影另外兩位靈魂人物黃子華及許冠文亦分享了他們的喜悅。黃子華表示，「破地獄係香港非常獨特嘅儀式，亦都係人類最終極嘅軌跡。去到奧斯卡，希望可以引起更多人共鳴，同埋對香港傳統文化有更大嘅興趣。」前輩許冠文則感謝世界各地的觀眾，並寄望：「希望《破·地獄》打破地域界限，感動到更多觀眾。」字裡行間流露出對這部本土作品的驕傲與期盼。
回顧《破·地獄》票房神話 刷新香港紀錄
《破·地獄》自上映以來氣勢如虹，憑藉其獨特的本地殯葬文化題材、感人至深的劇情以及演員們的精湛演技，成功觸動無數觀眾心靈，票房最終衝破1億5,000萬港元，一舉刷新香港影史華語電影的最高票房紀錄，成為現象級作品。電影的成功不僅體現在票房上，更引發社會對傳統文化的廣泛討論。早前電影的加長版亦已登陸Disney+，讓錯過大銀幕的觀眾有機會再次細味。
網民洗版式祝賀 睇好《破·地獄》為港爭光
電影獲推薦出戰奧斯卡的消息公布後，網絡討論區及社交平台瞬間被洗版，網民紛紛留言表示祝賀及支持。不少觀眾都表示深受電影感動，留言稱：「真係拍得好好，我從來未試過係戲院睇一場戲要用咁多紙巾，加油。」更有網民寄予厚望，寫道：「好叻呀！希望好似當年禮儀師一樣有好成績！香港電影加油」，亦有人巧妙地引用戲名表示：「希望這部電影能為香港電影破、地獄。」大家均期望《破·地獄》能為港爭光，在國際舞台上再創佳績。