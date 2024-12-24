《破·地獄》舉辦千人慶功宴 衛詩雅準備派飯回饋社會 續集名已諗定
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電影《破·地獄》自上映以來，票房已突破1億4000萬，成為話題焦點。為慶祝這一成就，英皇電影舉行了盛大的「破･紀錄千人慶功宴」。今次慶功宴場地布置華麗，以彩色螢光舞龍作為開場，眾多演員和工作人員分批華麗進場。在眾星雲集的慶功宴上，英皇集團主席楊受成與許冠文、黃子華及導演陳茂賢共同點睛，並展示了「破·地獄」、「破紀錄」的錦旗。
《破·地獄》衛詩雅 準備派飯回饋社會
英皇集團主席楊受成更親自為所有演員送上金牌以示嘉獎，並讚揚衛詩雅的出色表現，令她感動到眼濕濕，旁邊的周家怡也忍不住轉身抹淚。「多謝老闆」的感激之聲此起彼落，楊受成特別感謝許冠文和黃子華的精彩演出，並送上特別禮物以表謝意。
周家怡對於電影票房屢創新高表示非常高興，而衛詩雅則恭喜朱栢康成功預測票房，朱栢康希望票房能進一步突破1億5千萬的大關。他們透露黃子華對票房的估計最為保守，只預估5千多萬。對於是否會有特別福利回饋觀眾，衛詩雅表示之前考慮過派發飯食以回饋社會，因此派飯是必定會做的。
要衛詩雅開金口有1條件
不過講到開金口唱歌，衛詩雅即落閘：「冇人會想聽我唱歌囉！」朱栢康則表示非常期待聽她唱南音。衛詩雅透露已向林家謙求教授唱歌技巧，並承諾如果林家謙願意教導，她將會嘗試唱歌。
提及未來計劃，周家怡表達了希望能夠與原班人馬再度合作拍攝新作的願望，更稱導演陳茂賢形容這個班底他願意拍一世，而他們亦願意跟對方拍一世。此外，他們透露已收到不少觀眾希望拍攝《不日成婚3》的要求，亦有收到觀眾問會否開拍續集，他們笑言如果有續集，可以命名為《落·地獄》。
撰文：東方新地圖片來源：東方新地