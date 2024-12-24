《破·地獄》舉辦千人慶功宴 衛詩雅準備派飯回饋社會 續集名已諗定

電影《破·地獄》自上映以來，票房已突破1億4000萬，成為話題焦點。為慶祝這一成就，英皇電影舉行了盛大的「破･紀錄千人慶功宴」。今次慶功宴場地布置華麗，以彩色螢光舞龍作為開場，眾多演員和工作人員分批華麗進場。在眾星雲集的慶功宴上，英皇集團主席楊受成與許冠文、黃子華及導演陳茂賢共同點睛，並展示了「破·地獄」、「破紀錄」的錦旗。

