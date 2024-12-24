《破‧地獄》慶功宴 楊受成預備好被「打劫」 陳茂賢爆岑珈其將現身電影加長版
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香港電影《破‧地獄》自上映以來，票房成績斐然，累計超過1億4000萬。為慶祝這一成就，英皇電影舉辦了一場盛大的「破･紀錄千人慶功宴」。宴會場面熱鬧非凡，以彩色螢光舞龍作為開場，眾多演員和工作人員陸續進場。英皇集團主席楊受成與許冠文、黃子華及導演陳茂賢一同上台點睛，並展示了「破·地獄」、「破紀錄」的錦旗。楊受成更是慷慨地向所有演員送出金牌，以示對他們努力的肯定和感謝。
《破‧地獄》加長版 補回消失的演員
對於《破‧地獄》的成功，楊受成表示非常開心，他坦言原本的估計票房為1億，現在的成績遠超預期。導演陳茂賢則透露，電影的加長版正在趕製後期，要待完成所有後製工作，才可以知道加長版能否趕及賀歲檔期上映，他又透露計劃將一些原本被消失的演員場口補回，相信是指飾演黃子華細佬的岑珈其，他表示希望最終片長能控制在143分鐘以內。
楊受成預備好被演員「打劫」
面對未來是否會有續集或其他合作計劃，楊受成表示一切交由導演陳茂賢決定，並表示只要陳茂賢開聲便會投資，他又說到如果許冠文及黃子華要開戲，但不讓他投資，一定會跟他們反面。導演陳茂賢也表示，如果觀眾反應良好，他會考慮提出拍攝《不日成婚3》的計劃。
講到早前楊受成承諾送層樓給導演陳茂賢，楊受成大方說︰「層樓一定會搞掂佢！只要導演肯要就得！」陳茂賢立即多謝老闆。問到之後會不會再有獎勵計劃，楊受成表示︰「佢哋仲傾緊，睇吓點打劫我咋！佢哋係度密鑼緊鼓傾啦！佢哋都唔會過龍！」
撰文：東方新地圖片來源：東方新地