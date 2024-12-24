《破‧地獄》慶功宴 楊受成預備好被「打劫」 陳茂賢爆岑珈其將現身電影加長版

香港電影《破‧地獄》自上映以來，票房成績斐然，累計超過1億4000萬。為慶祝這一成就，英皇電影舉辦了一場盛大的「破･紀錄千人慶功宴」。宴會場面熱鬧非凡，以彩色螢光舞龍作為開場，眾多演員和工作人員陸續進場。英皇集團主席楊受成與許冠文、黃子華及導演陳茂賢一同上台點睛，並展示了「破·地獄」、「破紀錄」的錦旗。楊受成更是慷慨地向所有演員送出金牌，以示對他們努力的肯定和感謝。

