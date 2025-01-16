《破.地獄》加長版有傳農曆新年上畫 盤點2025年香港7套新春賀歲片
《破.地獄》加長版｜2025年農曆立春、除夕、大年初一係幾時？
要知道《破.地獄》加長版會否在農曆年上映，首先要查看今年年初一係幾時？今年冬至是12月21日（星期日）。
2025年並沒有年卅晚，年廿八則是1月27日（星期一）、年廿九是星期二
2025年蛇年農曆大年初一是1月29日（ 星期三），電影《破.地獄》在11月9日上映，如延續至1月29日，映期相當於兩個半月，是否需要讓路給其他港產賀歲片是未知數。
另外明年「立春日」則是2025年2月3日，已經進入了農曆蛇年的正月。
2025年農曆年香港7 套賀歲片《破.地獄》或延長至賀歲檔期？！
目前已知2025年賀歲片將有至少3齣港產片以及4出香港演員參演的馬來西亞製作，相信在1月尾就會陸續上映優先場，電影包括：
- 《臨時決鬥》古天樂主演（安樂電影） 1月28日（年廿九）上映
- 《麻雀女王追男仔》上映日期：預計2025年1月農曆新年
演員︰高海寧、馬國明、林襄、蔡潔、許紹雄、陳家樂、Dada陳靜、麥玲玲、Bob林盛斌、郭珮文、文佐匡、李尚正
- 《祥賭必贏》 上映日期：預計2025年1月農曆新年
演員︰張繼聰、蔡卓妍、邱士縉、Kayan9896（吳家忻）、朱栢康、洪嘉豪、胡楓、楊偉倫、楊偲泳
- 《半斤百兩》 上映日期：預計2025年1月農曆新年
演員︰曾志偉、歐陽震華、蘇志威
- 《OMG！阿媽有喜》（馬來西亞與香港合拍）或於農曆第二檔上映
袁澧林、方力申、胡子彤、林千渟、鄧月平、森 美、釗峰、鄭融
- 《做個有錢人》（馬來西亞與香港合拍）或於農曆第二檔上映
張繼聰、羅家英、吳岱融（特別演出）、朱咪咪（特別嘉賓）、吳肇軒
- 《哈哈哈新年喜戲》（馬來西亞與香港合拍）或於農曆第二檔上映
宣萱、Dada陳靜、姜酷文
《破.地獄》加長版上映日期惹熱議 或變「賀歲片」撼古天樂王晶葉念琛？！
《破.地獄》陳茂賢12月初從馬來西亞凱旋回港見傳媒時曾透露，正著手製作加長版的剪輯，當時未有提及加長版何時送檢，因此有觀眾推測電影或要在2025年1月尾、臨近農曆年檔期才能正式上映，由於電影公司尚未公布詳情，難免引起各種猜測。
傳年初一上《破.地獄》加長版 網民態度正面： 「百無禁忌！」
對於農曆年上映《破.地獄》，不少網民都抱開放態度，與電影中結局的主題一樣，選擇打破傳統放下執著「即使過年期間，一樣每日都有人生，有人死，太陽依舊日出日落，不必介懷」、「唔好咁迷信！介意嘅人咪過咗新十五先睇囉」、「以前做過護老院HW 嘅經驗睇到同埋聽醫院講！ 其實除咗七月， 農曆新年前基本上都係最多長者走， 家人的確需要釋懷！ 所以新年上映 再破地獄都未嘗不可！」、「如果要避諱 禁直情成套都唔應該拍 睇開啲」、「即使過年期間，一樣每日都有人生，有人死，太陽依舊日出日落，不必介懷」
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為感謝觀眾的每一票，《破･地獄》團隊決定和各位共創紀錄，「加碼」在紅磡區酒店設「破･紀錄千人慶功宴」與大家一同慶祝！ 見證《破･地獄》共同回「億」！屆時一眾主角都會現身，包括正在演出《香港式離婚》舞台劇的黃子華，在當日也遇上劇場休息日，相信也可以現身！
活動日期：2024年12月23日 (星期一)
活動時間：晚上7時15 分恭候
晚上7時45分入席
地點：香港嘉里酒店 (九龍紅磡灣紅鸞道38號)
嘉賓：《破･地獄》主創團隊
參加辦法：憑12月12日至12月18日之兩張香港或澳門《破･地獄》戲票／票尾／電子戲票，並以300字內寫一封信 「給我的『珍寶』」，即有機會贏得慶功宴入場券 張及《破･地獄》紀念幣 (名額有限)！