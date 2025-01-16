《破.地獄》加長版有傳農曆新年上畫 盤點2025年香港7套新春賀歲片

電影《破.地獄》上映一個月，正式創下香港票房冠軍紀錄。之前一直有傳電影票房破億之後會推出加長版，目前港澳票房已經累積至一億三千萬（$130,00,000） ，導演亦曾透露風聲，提及加長版內容及片長資訊，但上映日期一直未有落實，近日有消息指，電影或於2025年農曆年）檔期上畫，變成另類賀歲片，電影以殯儀業內容的電影撞正農曆正月，引起網民熱議是否「有違傳統」、「大吉利是」：