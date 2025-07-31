社畜再培訓先導計劃｜校長艾威演技獲關注 私下重情真男人 曾為亡妻傾盡積蓄
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《社畜再培訓先導計劃》開播後反應熱烈，艾威飾演的校長一角備受關注，演技層次分明，獲網民一致好評。戲外的他同樣令人敬重，私下被讚為重情真男人，曾為患病妻子傾盡積蓄，至親離世後仍堅持助養28名兒童！
社畜再培訓先導計劃｜校長艾威演技獲關注
在新劇中，艾威不僅展現校長威嚴，也流露細膩的人情味。他巧妙拿捏角色的嚴厲與溫柔，演活一位不只會教書，更懂得體恤社畜的「暖心」上司。除了社畜再培訓先導計劃之外，艾威亦在TVB深夜重播《茶是故鄉濃》中出現，令不少網民都表示很開心能夠再在熒幕上看到艾威的演出！
艾威用盡積蓄為太太治病「不離不棄係天經地義」
2015年，艾威的太太Lisa被診斷出子宮長有14磅巨型腫瘤。面對手術費用驚人、事業將變動與生活壓力同時襲來，他選擇不計代價陪伴太太三度進行重大手術，期間更幾乎花光了自己的畢生積蓄。即使面臨失業與經濟壓力，他始終堅信：「對老婆不離不棄係天經地義。」手術後，Lisa身體一度每況愈下，肝腎出現積水和氣泡，更暴瘦40磅，肝功能只剩兩成。儘管如此，艾威沒有一刻想要放棄，在困難中默默支撐家庭，用愛守護著妻子的每一天。不過最後Lisa依然無法抵抗病魔，終年61歲。
傾家蕩產醫病出問題仍助養28兒童
外表兇惡的艾威，其實內心溫柔，他自1997年起，連續21年共助養了28位有需要的兒童，無論自身經濟多困難，助養從未間斷。即使搬新屋，收到好友佘詩曼的大禮，也用她的名義助養兒童，以愛相傳。他認為，人生至少要做幾件有意義的事，除了守護家人外，不斷自省與回饋社會才真正圓滿，堅信要用行動彰顯低調而真摯的愛。
圖片來源：ViuTV、IG@sir_al_wai、香港世界宣明會影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期