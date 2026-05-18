社畜求生 101｜周嘉洛犧牲色相跳擦鞋舞！少女感爆棚網民跪求暗黑版

周嘉洛為新劇《社畜求生 101》徹底豁出去！在首集內容中，他聲演的主角「阿星」竟夥拍動畫角色大跳「社畜擦鞋舞」，不但表情極度Cutie，更配合狐狸小姐的意識形態展現驚人少女感，扭腰擺手兼放電的畫面極度衝擊！網民睇到目瞪口呆之餘，更紛紛提出一個超狂要求，究竟係咩玩法？