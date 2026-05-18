社畜求生 101｜周嘉洛犧牲色相跳擦鞋舞！少女感爆棚網民跪求暗黑版
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周嘉洛為新劇《社畜求生 101》徹底豁出去！在首集內容中，他聲演的主角「阿星」竟夥拍動畫角色大跳「社畜擦鞋舞」，不但表情極度Cutie，更配合狐狸小姐的意識形態展現驚人少女感，扭腰擺手兼放電的畫面極度衝擊！網民睇到目瞪口呆之餘，更紛紛提出一個超狂要求，究竟係咩玩法？
周嘉洛「少女上身」大跳擦鞋七式
為了配合劇中「擦鞋是王道」的核心劇情，周嘉洛聲演的「阿星」與動畫角色「阿花」齊齊上陣，大跳洗腦的「社畜擦鞋舞」。過程中周嘉洛表情多多，完美演繹「扭計手」、「Bling Bling 眼」等少女感動作，更親身示範「擦鞋七式」，將打工仔在辦公室聽到的擦鞋金句活現眼前，包括：「真係㗎？點解嘅？」、「老闆你好叻呀！公司冇咗你唔得！」、「飲咖啡未呀？買早餐畀你啦！」、「你個 Idea 掂呀！教吓我得唔得呀？」、「多謝你畀機會我呢個無用鬼！不如我哋 OT 通宵呀！」及「可以跟你學嘢好開心」，畫面極具喜感。
網民睇到勁High跪求鄭官暗黑版
對於周嘉洛這次「搞笑擦鞋精上身」的突破演出，網民反應極為熱烈，紛紛留言大讚可愛，更笑言想當他的老闆。留言區被瘋狂洗版：「實在太可愛」、「老闆都被你逗樂了」、「杯咖啡自己飲咗一半都畀老闆係咪想死」、「好洗腦，無限 Loop」、「改少少歌詞對住老公男朋友都可以唱」。更有網民創意爆棚，要求周嘉洛以《正義女神》中的「鄭官」角色上身，拍攝一個暗黑版本：「強烈要求 Part 2！可唔可以用鄭子誠 Tone 做個鄭官 Version。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期