社畜求生 101｜TVB首創AI微動畫！周嘉洛聲演戇直貓貓挑戰職場潛規則
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TVB破天荒推出首部原創AI微動畫《社畜求生 101》，將於今晚（18日）八點半首播！劇集每集僅長約3分鐘，節奏極快，以貼地職場題材勢必引發一眾打工仔共鳴。由周嘉洛聲演的正直貓貓「阿星」，將會在龍蛇混雜的辦公室內，如何應對各種明爭暗鬥的潛規則？
創新形式揭秘：AI微動畫快靚正
《社畜求生 101》作為TVB首部原創AI微動畫，形式上絕對是一大突破。劇集將於逢周一至周五晚八點半在翡翠台播出，每集時長僅2.5至3分鐘，主打「搞搞笑笑、輕輕鬆鬆又一集」，讓觀眾在短時間內快速投入劇情。這種「微動畫」的快節奏形式，完全是為現代觀眾的收看習慣度身訂造，務求以最精煉的內容呈現打工仔的內心世界。
角色設定大公開：周嘉洛黃啟昌貓狗鬥法
劇集由人氣小生周嘉洛聲演主角臥底喵喵「阿星」，角色設定為人「戇直」，充滿正義感；而他的最佳拍檔，則是由資深配音員黃啟昌聲演的資深臥底狗狗「阿花」，性格「滑頭」世故。這一對「戇直」對「滑頭」的貓狗組合，在危機四伏的辦公室裡，預計將會拼發出無限火花與笑料，成為劇集一大看點。
首周劇情率先爆：正直阿星慘遭擦鞋精狙擊
在首周劇情中，天真正直的「阿星」因太過追求職場的公平正義，結果「撞板多過食飯」，不斷被扣分。更慘的是，他還會遭到Office內的「擦鞋精」狐狸女阿蓮連環「重擊」，令他的事業與臥底生涯同時陷入岌岌可危的境地，劇情發展相當緊湊。
網民期待爆棚：終於有嘢啱打工仔睇
劇集未播出已在網上引起不少討論，許多打工仔都表示對這種貼地題材相當期待，認為終於有屬於他們的劇集。網民紛紛留言表示：「3分鐘一集？食住飯睇一流！」、「周嘉洛配音隻貓仔好似好得意，期待！」、「終於有講Office嘢嘅劇，希望夠寫實夠好笑！」、「AI動畫？想睇下TVB搞成點。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期