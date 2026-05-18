社畜求生 101｜TVB首創AI微動畫！周嘉洛聲演戇直貓貓挑戰職場潛規則

TVB破天荒推出首部原創AI微動畫《社畜求生 101》，將於今晚（18日）八點半首播！劇集每集僅長約3分鐘，節奏極快，以貼地職場題材勢必引發一眾打工仔共鳴。由周嘉洛聲演的正直貓貓「阿星」，將會在龍蛇混雜的辦公室內，如何應對各種明爭暗鬥的潛規則？