社畜求生 101｜AI將取代配音員？黃啟昌爆信心金句：廣東話冇可能！

AI技術衝擊各行各業，配音界亦面臨被取代危機？聲演全新AI微動畫《社畜求生 101》的資深配音員黃啟昌近日受訪，被問及AI會否取代配音員時，他竟斬釘截鐵拋出一句：「冇！」，更揭露廣東話一大獨有優勢，究竟是甚麼令他面對AI浪潮依然信心十足？