社畜求生 101｜AI將取代配音員？黃啟昌爆信心金句：廣東話冇可能！
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AI技術衝擊各行各業，配音界亦面臨被取代危機？聲演全新AI微動畫《社畜求生 101》的資深配音員黃啟昌近日受訪，被問及AI會否取代配音員時，他竟斬釘截鐵拋出一句：「冇！」，更揭露廣東話一大獨有優勢，究竟是甚麼令他面對AI浪潮依然信心十足？
黃啟昌堅信AI無法取代：廣東話係世上最難
面對來勢洶洶的AI技術，資深配音員黃啟昌顯得老神在在，直言不擔心被取代。他充滿信心地說：「冇！」，並解釋道：「廣東話應該係世上最難嘅語言之一。」他指出，正因為《社畜求生 101》這類劇集帶有大量「本土元素」，對於一班土生土長的配音員來說，反而擁有更大的發揮空間及可能性，這是單靠數據運算的AI難以複製的文化底蘊和情感。
獨家揭秘「Guide Track」製作花絮
黃啟昌亦提及了《社畜求生 101》的幕後製作花絮，原來為了讓配音員更深入理解角色，製作組花費心思為每個角色預先錄製「Guide Track」。這些聲軌預先設定了創作角色時的語氣和神緒，給予配音員一個清晰的方向，讓他們對角色有更豐富層次的想像，從而大大增加表演的「傳神感」。這種人性化的製作流程，正正是突顯真人配音溫度與深度的關鍵。
網民力撐：真人配音有靈魂
黃啟昌的言論引起網民熱議，不少人表示認同，力撐真人配音的獨有價值，認為其情感和溫度是AI無法比擬的。網民紛紛留言：「撐啟昌哥！AI配音硬梆梆，點都冇真人有感情！」、「廣東話九聲六調，仲有好多口語同歇後語，AI點會明？」、「原來有Guide Track呢樣嘢，TVB今次製作好有心機。」、「聽到黃啟昌把聲就知係童年回憶，呢啲係AI取代唔到嘅！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期