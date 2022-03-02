祝文君不敵肺癌離世終年55歲 生前最後貼文令人心酸

55歲藝人祝文君突然傳出死訊，消息令人震驚。消息指祝文君因不敵肺癌在寓所睡夢中離世，家人一直陪伴在側，又囑咐好友轉告噩耗。祝文君離世消息昨晚（1/3）經TVB娛樂新聞台Facebook報道，其後好友麥德羅證實消息。