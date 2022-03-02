祝文君不敵肺癌離世終年55歲 生前最後貼文令人心酸
去年11月最後露面
祝文君對上一次公開露面已是去年11月底，出席無綫舉辦「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2021」，她獲頒30年服務金牌，當時她仍然精神奕奕，但對患病隻字不提，有消息指，曾有不少人問她突然暴瘦原因，她亦只解釋是減肥，接受娛樂新聞台訪問時她表示：「真係好開心，由訓練班到依家，冇離開過TVB就有金牌攞喇！幾難得呀我覺得！」而祝文君生前最後一次更新Facebook在本年1月底，她上載自己種植的羽衣甘藍圖片，並寫下：「我種的一枝獨秀羽衣甘藍，牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」然而虎年剛到不久她便離世，實在令人感到惋惜。
口齒伶俐轉數快
祝文君80年代初加入邵氐藝員訓練班，到1989年參加無綫《歡樂今宵》舉辦的「周璇名曲大賽」，獲得第五名，於是報讀無綫電視第三期藝員進修班，1990年畢業後簽約無綫。由於祝文君口齒伶俐轉數夠快，大多數被安排做主持工作，先後主持過《香港早晨》、《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》、《六合彩》、《互動娛樂圈》、《老友日記》及《都市閒情》等。
《童時愛上你》成遺作
由於外景主持的形象深入民心，祝文君不時獲邀在劇集或電影擔任記者角色客串演出，最令人印象深刻相信是周星馳電影《食神》中，採訪星爺的一幕。而劇集方面，祝文君亦曾參演多部電視劇，經常扮演師奶、三姑六婆、慈母等，近期參與拍攝《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》及《鐵拳英雄》。而她最後有份飾演的《童時愛上你》暫未播出，可惜已經成為她的遺作。
常見問題
祝文君在TVB工作了多少年?
祝文君80年代初加入藝員訓練班，1990年畢業後簽約無綫，去年才獲頒…詳情請看
祝文君社交平台最後的更新關於什麼?
祝文君去年獲頒獎時仍然對患病隻字不提，而生前最後一次社交平台po了自己的…詳情請看
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