《聲秀》穎喬Ziva是誰？起底《造星4》混血美女黑歷史改名再戰追尋音樂夢
《聲秀》穎喬Ziva是誰？起底《造星4》混血美女黑歷史、改名再戰追尋音樂夢
TVB全新歌唱選秀節目《聲秀》雲集了25位充滿潛力的年輕學員，其中一位參賽者穎喬（Ziva）憑藉其亮麗的混血外貌和過往的參賽經歷，甫登場便引起了廣泛關注。現年29歲的她，其實並非首次踏足選秀舞台。三年前，她曾以「穎蕎」之名參加ViuTV的《全民造星4》，並成功躋身20強。然而，當時的她伴隨著不少爭議，最終抱憾離場。這次她決心改名再戰，誓要在《聲秀》的舞台上，向觀眾展現一個全新的自己，重新追逐那擱置已久的音樂夢。
穎喬（Ziva）的背景：
混血兒身份
穎喬（Ziva）擁有一張讓人印象深刻的精緻臉孔，這源於她獨特的血統。她是丹麥和西班牙混血兒，深邃的五官配上健康的小麥膚色，讓她在眾多參賽者中脫穎而出，充滿異國風情。
年齡和職業
現年29歲的穎喬，在演藝路途上一直默默耕耘。為了維持生計並等待機會，她身兼多職，官方資料顯示她的職業為兼職模特兒及咖啡店店員。這些看似與演藝無關的工作，卻磨練出她堅毅和貼地的個性，讓她更懂得珍惜每一個得來不易的舞台機會。
外貌特徵
除了精緻的五官，穎喬的身形亦是她的一大亮點。傳媒形容她「天生美人胚子、身形線條一流」，長期堅持健身和跳舞的她，擁有非常健美的體態。在她的社交媒體上，不難發現她大方分享的性感美照，展現出自信和陽光的一面，吸引了不少粉絲的目光。
音樂夢想的追尋：
母親的影響
穎喬對音樂的熱愛，背後其實有一段關於傳承與遺憾的故事。據悉，她的媽媽年輕時也曾參加過音樂比賽，卻因遭遇挫折而留下了陰影，因此一直不希望女兒走上歌手這條充滿未知與艱辛的道路。母親的反對，成為了穎喬追夢路上的一大阻力。
堅持追夢的決心
儘管面對家人的不理解，穎喬對音樂的熱情從未熄滅。她深知這是自己真正熱愛的事情，並曾斷言，即使要面對再多的阻止和曲折，「仍然會選擇做一個藝人」。這份決心支撐著她走過無數個等待的日子。這次參加《聲秀》，她坦言：「鍾意咗唱歌好耐，希望透過比賽可以見到更不一樣嘅我！」這句話道盡了她對這個舞台的渴望，希望能藉此機會證明自己，也讓家人看到她的成長與堅持。
音樂才能展示
穎喬的才華並非空談。在她的個人Instagram上，除了生活照，更多的是她練習唱歌和跳舞的影片。她曾翻唱過多首膾炙人口的廣東歌，如《一生幸福》、《海闊天空》、《記得》及《紅綠燈》等。其中，一段清唱衛蘭《命硬》的影片，更將她獨特的甜美聲線展露無遺，沒有任何配樂的干擾，更能聽出她聲音中的感染力，有網民甚至留言大讚：「我這輩字聽過最美的歌聲」，足見其歌唱實力備受肯定。
演藝事業歷程：
穎喬的演藝之路並非一帆風順，而是由多個階段的嘗試與努力累積而成。
18歲的初次嘗試
早在18歲畢業後，穎喬已經開始探索演藝圈的可能性。她曾嘗試在網絡平台開Live做主播，在鏡頭前與觀眾互動，累積面對鏡頭的經驗。這段經歷雖然青澀，卻是她演藝事業的起點。
主持體育節目的經歷
她的努力沒有白費。在擔任網台主持期間，她被一位導演看中，獲得了主持體育足球節目的機會，一做便是兩年。這段經歷不僅提升了她的口才和應變能力，也讓她在大眾面前獲得了初步的曝光度。
兼職模特兒工作
憑藉出眾的外形條件，穎喬亦一直有從事兼職模特兒的工作。這份工作讓她能維持收入，同時也讓她習慣在鏡頭前展現自己最好的一面，為日後的演藝事業打下基礎。
參與選秀節目的經驗：
《全民造星4》的表現
2021年，穎喬以「穎蕎」的名字參加了ViuTV的大型選秀節目《全民造星4》。憑藉唱跳皆能的實力，她成功過關斬將，一度被視為熱門選手之一，最終在96位參賽者中脫穎而出，躋身20強，證明了她的舞台實力。
與組員之間的衝突
然而，在團隊合作的賽制中，她的個性成為了雙面刃。當時有報道指，穎喬在團隊中過於表現自我，被批評「愛搶風頭又唔認衰」，在團體表演時未能很好地融入團隊，導致與組員之間產生衝突。這些爭議隨著節目的播出而被放大。
網民反應和評價
這些關於她個性的負面報道，直接影響了觀眾對她的觀感。在當時的網民投票中，她不幸被選為「我最不喜愛女團」的第三位，網絡上的批評聲音此起彼落，指責她過於自私。最終，她在20強止步，這次的經歷無疑為她的演藝之路蒙上了一層陰影，也成為了她需要克服的心理關口。
《聲秀》的新機遇：
事隔三年，穎喬選擇在TVB的《聲秀》舞台上重新出發，這對她而言是一個充滿勇氣的決定。
改名再戰的決心
她做的第一件事，就是將名字由「穎蕎」改為「穎喬」。這個細微的改動，象徵著她告別過去、重新開始的決心。她希望以一個全新的身份，讓觀眾重新認識她，擺脫過去在《造星4》留下的負面標籤。
對比賽的期望
對於這次比賽，穎喬的目標非常明確，就是要展現自己的蛻變。她希望觀眾能看到一個更成熟、更懂得團隊合作的自己，並用實力證明她對音樂的熱誠從未改變。這是一次自我救贖，也是一次向大眾證明自己的機會。
其他參賽者簡介
《聲秀》的競爭可謂相當激烈。25位入圍學員來自不同背景，年齡從16歲到29歲不等，職業更是涵蓋學生、地盤工人、舞台劇演員等。例如年僅16歲的陳芷晴（Isabelle）、17歲的陸卓謙（Jeffrey），以及同為29歲、曾獲「香港十大傑出青年」的視障歌手蕭凱恩（Michelle）等，每位都各具特色。穎喬要在這樣一個強手林立的環境中突圍而出，無疑需要付出加倍的努力。
穎喬的才藝展示：
綜合來看，穎喬是一位具備多方面才藝的選手。
唱歌實力
她的聲線甜美而有辨識度，尤其擅長演繹抒情歌曲。從她翻唱的作品可見，她對情感的拿捏有一定水準，能唱進聽眾心裡。
舞蹈能力
被形容為「唱跳皆能」的她，舞蹈是其另一項強項。良好的身體協調性和節奏感，讓她在舞台上更具動感和魅力，這也是她在選秀節目中的一大優勢。
社交媒體上的表現
她善於利用社交媒體與外界溝通，透過分享生活和才藝影片，建立了一個立體的個人形象。這不僅讓她維持了人氣，也成為了她展示真實一面的重要平台。這次在《聲秀》的旅程，相信她會繼續透過社交媒體，分享比賽的點滴，爭取更多觀眾的支持。