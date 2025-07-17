《聲秀》穎喬Ziva是誰？起底《造星4》混血美女黑歷史改名再戰追尋音樂夢

《聲秀》穎喬Ziva是誰？起底《造星4》混血美女黑歷史、改名再戰追尋音樂夢

TVB全新歌唱選秀節目《聲秀》雲集了25位充滿潛力的年輕學員，其中一位參賽者穎喬（Ziva）憑藉其亮麗的混血外貌和過往的參賽經歷，甫登場便引起了廣泛關注。現年29歲的她，其實並非首次踏足選秀舞台。三年前，她曾以「穎蕎」之名參加ViuTV的《全民造星4》，並成功躋身20強。然而，當時的她伴隨著不少爭議，最終抱憾離場。這次她決心改名再戰，誓要在《聲秀》的舞台上，向觀眾展現一個全新的自己，重新追逐那擱置已久的音樂夢。