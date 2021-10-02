童你一起長大了｜《黑白殭屍》龍炳基激罕露面 同太太結緣全靠星爺撮合？

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的無綫節目《童你一起長大了》於周日（10月3日）晚上8時30分於翡翠台首播，首集節目除了除了請來《430穿梭機》兩位機長譚玉瑛及張國強為大家細數當年點滴及分享近況外，更剪輯了由周星馳、龍炳基、曾華倩及譚玉瑛等主演的《黑白殭屍》精彩片段與觀眾分享！

文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫