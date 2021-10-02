童你一起長大了｜《黑白殭屍》龍炳基激罕露面 同太太結緣全靠星爺撮合？
由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的無綫節目《童你一起長大了》於周日（10月3日）晚上8時30分於翡翠台首播，首集節目除了除了請來《430穿梭機》兩位機長譚玉瑛及張國強為大家細數當年點滴及分享近況外，更剪輯了由周星馳、龍炳基、曾華倩及譚玉瑛等主演的《黑白殭屍》精彩片段與觀眾分享！
文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫
《童你一起長大了》回顧星爺主演經典趣劇
無綫新節目《童你一起長大了》由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持，首集請來已淡出幕前多年的龍炳基激罕露面暢談近況，他除了是80年代兒童節目《430穿梭機》主持外，還曾是「星爺」周星馳在趣劇《黑白殭屍》中的拍檔。
星爺、龍炳基齊戀曾華倩
要數兒童節目經典環節，80年代趣劇《黑白殭屍》一定榜上有名，劇中故事講述兩名同居殭屍—白殭屍（龍炳基飾）及黑殭屍（周星馳飾）齊齊愛上了人類Beautiful（曾華倩飾），因而引發連番鬥智鬥力，二人同時更要面對「奸角」譚博士（譚玉瑛飾）的處處進逼。
當年《黑白殭屍》製作認真兼有獨特漫畫風，配以周星馳別樹一格的黑色幽默式演繹方法，令這部短劇在當時大受歡迎，星爺亦因而嶄露頭角。
龍炳基移居美國兼轉行
《黑白殭屍》除了奠定了周星馳的喜劇之路，亦成就了龍炳基，成為他的代表作。龍炳基91年和太太移居美國，並轉行做廚師，一晃眼接近三十年，期間他也曾回流香港，為亞視擔任2005年節目《慧珊時尚坊》烹飪環節《非常好煮意》主持。
談昔日拍檔周星馳：會問我借錢搭的士
當龍炳基得悉昔日《430穿梭機》拍檔在《童你》大團聚時，雖然未能現身錄影廠，但仍在製作組安排下透過視像與大家暢談近況，及細述當年與周星馳的合作點滴，當中較為搞笑的是原來當年星爺經常忘記帶銀包，要問龍炳基借錢搭的士。
龍炳基又指與老婆結緣，也是全靠當年星爺「一撞撮合」。原來周星馳曾意外一撞，便撞到龍炳基要被送入醫院接受治療，卻因此在醫院裡認識了後來成為他太太的護士，成就了一段良緣。