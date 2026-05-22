Toyz仍在坐監！台日混血女友520突曬酒店床照 甜蜜留言令人浮想聯翩

台日混血女星篠崎泫喺男友Toyz仍然坐緊監嘅情況下，520當日突然喺社交平台曬出一張酒店性感舊照，即刻引爆網民熱議。照片中佢身穿藍色細肩帶背心坐喺床邊，大騷鎖骨同好身材，甜蜜留言「520快樂」，令一眾網民即刻聯想到獄中男友Toyz嘅處境。