Toyz仍在坐監！台日混血女友520突曬酒店床照 甜蜜留言令人浮想聯翩
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台日混血女星篠崎泫喺男友Toyz仍然坐緊監嘅情況下，520當日突然喺社交平台曬出一張酒店性感舊照，即刻引爆網民熱議。照片中佢身穿藍色細肩帶背心坐喺床邊，大騷鎖骨同好身材，甜蜜留言「520快樂」，令一眾網民即刻聯想到獄中男友Toyz嘅處境。
篠崎泫520曬新加坡酒店性感舊照惹關注
篠崎泫喺5月20日於社交平台上載一張去年同朋友到新加坡旅遊時影落嘅酒店照片，相中佢長髮披肩，藍色細肩帶背心低胸設計盡顯天鵝頸同性感鎖骨，下身搭配黑色牛仔褲，散發出一種隨性慵懶嘅氣質。佢特別喺貼文中標註「520快樂（這是去年跟朋朋去新加坡的遺漏照）」，強調並非近期拍攝，但喺520呢個諧音「我愛你」嘅特別日子發出，時機敏感得令人浮想聯翩。
篠崎泫面對結婚傳聞僅低調回應留懸念
早前有傳媒爆出篠崎泫已經同Toyz喺獄中完成結婚登記，正式成為夫妻。面對外界追問婚訊真偽，篠崎泫並無直接承認或否認，只係低調表示：「之後有好消息會再跟大家說。」呢個曖昧嘅回應令外界更加確信兩人已經註冊結婚，而佢選擇喺520發放性感照片，似乎亦係向獄中丈夫隔空示愛。
Toyz因販毒案服刑最快今年11月可假釋
香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販賣大麻煙彈被判監4年2個月，2024年5月正式入獄服刑。入獄前佢曾喺直播中公開認愛篠崎泫，透露雙方認識5、6年，一直唔敢追對方，直到2024年先正式交往。Toyz坐監期間經常寫信畀女友，篠崎泫曾透露收過一封長達80頁嘅手寫情書。據報導，若Toyz假釋申請獲批准，最快可於2026年11月提前出獄，而佢與台灣籍配偶結婚亦有助保障出獄後唔會被驅逐出境。
網民留言關心Toyz紛紛調侃獄中丈夫
篠崎泫嘅貼文一出即引來大批網民留言，唔少人直接將話題帶到Toyz身上。有網民打趣問：「那個朋友現在在蹲嗎？」亦有人留言：「今晚在哪裡度過你的520呢？」更有粉絲力撐：「Toyz永遠不死」、「再撐一下，快出來了」。另外亦有網民感嘆：「Toyz真的很幸福」，認為篠崎泫喺男友服刑期間依然不離不棄，實屬難得。
資料或影片來源：原文刊於新假期