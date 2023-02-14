34歲Lilian Kan情人節大派福利 紅色緊身裙難掩豐滿身形喪吸likes

今年34歲的簡幗儀（Lilian Kan），在網絡上一直十分出名，經常在網上分享由自己充當模特兒硬照，由於Lilan Kan大學時期修讀時裝設計相關課程的關係，因此有開設屬於自己的品牌「KanaLili」，售賣女裝為主。Lilian Kan向來都是宅男心中的IG女神，常在社交網絡派發福利，難得到了情人節，Lilian Kan自然不會錯過機會，祝福粉絲情人節快樂，順道再派甜頭！