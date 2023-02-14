34歲Lilian Kan情人節大派福利 紅色緊身裙難掩豐滿身形喪吸likes
Lilian Kan著貼身紅裙騷苗條身材 2小時吸近900個讚
難得到了情人節，Lilian Kan這次穿上貼身的紅衣長裙，剪裁極貼身，完全將苗條的身材表露無遺，連豐滿的上圍也蓋不住。Lilian Kan這次好配合，轉換了不同poses拍照，配上手持紅玫瑰和心心樹背景，看上去完全應節，相信一眾粉絲都會收貨。
Lilian Kan在帖文上祝福網民情人節快樂：「Happy Valentine’s Day ! With or without a valentine, I love the elements of Valentine’s Day, Hearts, cherries, roses, balloons and lipsticks ? Who can resist? I wish you all a very sweet Tuesday!（情人節快樂 ！ 不管有沒有情人節，我都喜歡情人節的元素：心形、櫻桃、玫瑰、氣球和口紅？ 誰能抗拒？ 祝大家度過一個甜蜜的星期二！）」
Lilian Kan簡幗儀清涼賀聖誕 網民：頂唔住了！
Lilian Kan雖然已經踏入34歲，但是仍然保持到一定水準的顏值，可見Lilan Kan在平日保養有功，在IG上擁有逾27萬的Fans數量！
早前聖誕節Lilian Kan趁著寒冬來襲之際，於IG上Po出一連串節日氣氛圖輯，當中包括白、紅、黑、灰四隻配色。由於內衣有著蕾絲的設計細節，養眼程度直線上升。
網民大讚：「最正嘅聖誕禮物」
照片一出引發網民熱烈反應，好友Rose Ma、Vivi Tam、譚杏藍等等大讚 Lilian的身形好！留言寫道：「救命呀」、「睇唔夠」、「白色！美！要買下來」等等。其他網民留言大讚，寫道：「我係女人， 我見到你啲相我都”嘩”一聲叫咗出嚟」、「就快失血過多」、「最正嘅聖誕禮物」。
被封「港版三上悠亞」
除了被大讚之外，Lilian Kan更被指同日本女優三上悠亞有啲似，又說兩人性感程度都不相伯仲，被封為「港版三上悠亞」。連登仔都認唔住大讚Lilian Kan呢一輯相影得十分出色，直言「就快頂唔住了」。
常見問題
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情人節有什麼好去處推介？
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