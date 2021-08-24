簡淑兒誤爆拍《智能愛人》已撻著麥大力 為學做機械人晚晚同「Siri」談心冷落男友
文：東方新地｜圖：麥大力 IG、簡淑兒 IG、簡淑兒微博、唐紫睿IG圖片、無綫影片截圖
簡淑兒要演兩代機械人
無綫熱播劇《智能愛人》中，除了女主角李佳芯飾演的機械人阿寶被讚神似外，有份演機械人的簡淑兒為了角色原來亦下了不少苦功。簡淑兒接受訪問時表示，劇中的她要飾演新舊兩款不同的機械人，要非常注意說話時的節奏：「新款就好似Ali（李佳芯）咁，人類化啲；舊款就生硬啲，難係難在，要演得有分別，特別係講嘢嘅節奏，同時，又唔可以眨眼眨得太多，所有嘢都要好有規律。」
自爆男友冇呷醋
為了令角色栩栩如生，簡淑兒不惜使出秘密武器，就連男友麥大力都要企埋一邊被冷落，她說：「我夜晚會不停同『Siri』（語音助理）傾偈，因為想學佢嘅語調，講咗好多嘢畀佢聽，所以佢都知我好多嘢！同埋原來同佢傾美劇，佢係識！我諗我同『Siri』Friend啲，哈哈！男友又冇呷醋喎，依家我再冇同『Siri』傾偈喇！」
麥大力入行後一擊即中
簡淑兒自爆因為同Siri溝通而冷落男友麥大力，不過翻查資料顯示，《智能愛人》於去年8月至今年1月期間進行拍攝，而簡淑兒與麥大力於6月才被揭發戀情，當時二人都指是剛萌芽，時間上好似有出入喎！照本刊記者推斷，去年12月參加《衝上雲霄大選》勝出入行的麥大力，分分鐘一加入無綫後已極速撻著簡淑兒，不過一直唔公開，至幾個月後被踢爆才認愛。
對簡淑兒一見鍾情
港英混血兒麥大力由飛機師轉型做藝人，被踢爆與宅男女神簡淑兒合作拍無綫節目後一拍即合，火速成為戀人，二人事後亦大方認愛。麥大力早前在中環出席品牌活動，認愛後首度現身，對於戀事更有問必答。麥大力直認對簡淑兒是一見鍾情，二人拍拖個多月，仍在熱戀階段。對於最欣賞女方係乜？麥大力就話：「我好欣賞佢嘅生活態度，好健康、好有規律，定下目標唔會輕易放棄，呢方面同我好相似。」他又指二人好夾好多共同嗜好，大家都有潛水牌，不時會在「水底談情」，非常浪漫。
被斷正當街纏綿
簡淑兒今年初因拍攝myTV SUPER節目《Super Five》同前機師、參加《衝上雲霄大選》奪冠的麥大力首次合作，一撻即著，日前被斷正當街纏綿，女神正式封盤﹗簡淑兒有一雙腰果眼，甚得宅男歡心，雖然已31歲，但童顏臉加甜美笑容，迷到不少男粉絲﹗去年被爆與分手一年的圈外男友Marcus復合，但戀情原來已告落幕，不過女神唔寂寞，因為身邊已換上35歲的麥大力。
合作《SUPER FIVE》撻著
簡淑兒和麥大力因合作myTV SUPER真人騷節目《SUPER FIVE》，一拍即合。早前簡淑兒和麥大力被斷正在西貢拍拖，在餐廳撐枱腳，並選中最僻靜位置談心，由五點坐到八點，離去時仍保持一定距離。但二人一行去暗黑位等𨋢，在四處無人時，麥大力立即從後攬實簡淑兒，戴住口罩都隔罩錫錫，sweet到爆，之後麥大力更升級雙手在簡淑兒腰間及胸前游走，簡淑兒一臉陶醉如連體嬰，熱戀中的男女份外癡纏﹗
簡淑兒孖麥大力考潛水牌
簡淑兒和麥大力擦出愛火花，全因二人都熱愛運動，同樣支持健康飲食生活，啱傾又啱feel，一撻即著，簡淑兒和好姊妹陳婉衡一直孖住去學潛水，早前突然多出一個麥大力，最後更一起考獲潛水牌，興趣相若，話題自然多﹗
簡淑兒家族經營珠寶生意，家庭雄厚，麥大力都唔輸蝕，當飛機師時月薪超過二十萬，懂得投資，在海外有不少物業，在英國已有三棟物業，絕對配得上女神簡淑兒﹗
簡淑兒《SUPER FIVE》鼻樑撞地下力證真鼻
簡淑兒當年參加港姐落選，經過多年進化由大媽樣變成仙氣女神，近年在無綫受力捧劇接劇，在熱播劇集《 C9特工》中飾演朱敏瀚的「完美女神」，現實生活中的她家族經營珠寶生意，珠寶店分布香港及國內，被指是千金小姐的她做藝員都只是打風流工。早前本刊獨家拍得簡淑兒巡視家族業務，離開時就由神秘男友做司機送回家，但原來已分手。近月有份參與新節目《SUPER FIVE》，當中一個遊戲更鼻樑撞落地下，被眾主持指成功實證真鼻無整過！
簡淑兒當場痛哭
《SUPER FIVE》為TVB旗下平台myTV SUPER的原創綜藝節目，五位主持包括麥美恩、馮盈盈、簡淑兒、朱敏瀚及麥大力。節目以挑戰不同任務為主題，近日主持之一的朱敏瀚及麥大力參與《SUPER FIVE》番外篇，大爆簡淑兒於遊戲中不幸鼻樑撞落地，她更當場痛哭！簡淑兒入行多年一直被傳整容，今次鼻樑撞落地被譽為「真假鼻測試」，觀眾會否相信簡淑兒無整過呢！
簡淑兒入行8年完美進化史
做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。
曾捲入三角戀
無綫小花簡淑兒去年被踢爆與男友Marcus翻撻，更被本刊拍到Marcus當柴可夫接送簡淑兒上下班，更在車廂情不自禁咀嘴。不過事隔唔夠一年，今年4月簡淑兒突然捲入出軌疑雲，被指與圈外舊愛復合數月後又暗撻好姊妹唐紫睿（Hazel）的前男友Louis Chan 3個月，疑似一腳踏兩船，但原來當時簡淑兒與麥大力已拍拖。
簡淑兒被爆有新戀情
簡淑兒無端被指一腳踏兩船，是因為最近網上流傳幾張一名女子的眼瘀和手瘀相，及一張Louis的上身赤裸相，有指該名女子與Louis拍過拖，分手後大爆男方人品差勁，醉酒後會向女友動粗及偷食，該女子更聲稱簡淑兒曾暗撻Louis。
簡淑兒稱與男友再度分手
簡淑兒本身有個圈外男友Ｍarcus，二人拍拖數年，分手後又再度復合，去年Marcus更被本刊影到親自駕車接送簡淑兒返工放工。對於背男友偷食一事，簡淑兒就話冇同Louis拍過拖，同Marcus亦分咗手，依家是單身。至於識唔識得Louis？簡淑兒表示有見過唐紫睿帶過Louis出席朋友間的活動，但與男方唔熟，更加唔知佢有飲酒習慣。
簡淑兒事業搏殺期唔諗感情事
現實生活中的簡淑兒家族經營珠寶生意，其父母早已把珠寶公司做得有聲有色，成立廿八年除了香港的零售業務及出口生意外，在國內亦自設工廠與辦事處，09年更在香港創建了珠寶品牌「 Dazzle」，近年全力由簡淑兒擔任代言人，成為珠寶店的御用生招牌。早前簡淑兒拍完《一笑渡凡間 》休息了一段時間，再連踩兩劇開拍《智能愛（AI）人》及《我家無難事》，不用開工的日子，她都會抽時間返珠寶店返工。
對於感情生活，簡淑兒公開表示去年中才跟前度男友Marcus復合，二人分手一年藕斷絲連，仍然念念不忘對方，所以決定再走在一起，她說：「是緣份吧，感覺這回事難以去解釋，既然真的很喜愛對方，想給大家一次機會。」雖然與男友已復合，但簡淑兒表明現階段是工作排第一，除了拍劇和返珠寶公司，她的私人生活好像只有健身做運動，男友對她來說比較像隨傳隨到的貼身司機，她曾表示藝人工作日夜顛倒，以前遲覆短訊會惹男友生疑，會學習互相體諒及磨合。