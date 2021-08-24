簡淑兒誤爆拍《智能愛人》已撻著麥大力 為學做機械人晚晚同「Siri」談心冷落男友

麥大力今年6月被踢爆與宅男女神簡淑兒秘密拍拖後公開認愛，男方表示對簡淑兒一見鍾情，當時表示拍拖個幾月仍在熱戀中。最近簡淑兒有份演出的《智能愛人》熱播，她講到為演活機械人角色，放晚會對住「Siri」傾偈狂練，冷落男友麥大力，之不過套劇是在去年8月至今年1月期間拍攝，簡淑兒同麥大力豈不是一早已經搭上？

文：東方新地｜圖：麥大力 IG、簡淑兒 IG、簡淑兒微博、唐紫睿IG圖片、無綫影片截圖