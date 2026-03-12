36歲簡淑兒疑與鍾培生劃清界線 港姐人妻長文怒斥傳聞荒謬 強調1事急保婚姻

百億富三代鍾培生日前向民建聯小花莊雅婷求婚成功，轟動全城的浪漫求婚背後，卻意外掀起情史大起底熱潮！當中已為人妻的前港姐簡淑兒突然被捲入風波，面對網民瘋傳她與鍾培生的緋聞傳言，這位港姐人妻昨日罕有地在社交媒體發出強硬聲明，疑似要與鍾培生劃清界線。究竟簡淑兒為何要如此急忙澄清？背後又隱藏著怎樣的婚姻保護戰？