36歲簡淑兒疑與鍾培生劃清界線 港姐人妻長文怒斥傳聞荒謬 強調1事急保婚姻
簡淑兒英文Po強硬反擊 怒斥傳聞荒謬
面對突如其來的緋聞風波，簡淑兒昨日在Instagram限時動態罕有地以黑底白字貼出英文聲明，語氣相當強硬。她直接表示：「There is only one Derek I’ve ever dated in my life, and he is my husband. Don’t be ridiculous please, have some sense.」意指她這輩子只跟一個Derek約會過，那就是她的機師老公麥大力。更直接叫網民「請不要再這麼荒謬，有點常識吧」，藉此與另一緋聞對象鍾培生劃清關係。這次罕有的公開澄清，可見簡淑兒對於被捲入緋聞相當不滿，更擔心會影響她與老公的婚姻關係。
鍾培生求婚掀情史熱話 簡淑兒意外中槍
事緣鍾培生日前參考日漫《進擊的巨人》，從其大宅屋頂「飛」落地面向莊雅婷求婚，成為城中熱話。隨著求婚消息廣泛流傳，鍾培生的過往情史也被網民翻炒，當中簡淑兒因為曾經參與鍾培生的YouTube節目《Date With 鍾培生》而被牽連其中。當年簡淑兒獲邀上這個打正旗號「媾女」的節目，兩人一起遊覽大澳，因而傳出緋聞。雖然當時雙方都澄清只是節目效果，但隨著鍾培生求婚成功，舊事重提令簡淑兒再次被捲入不必要的爭議。
簡淑兒富二代背景曝光 珠寶世家出身
現年36歲的簡淑兒本身出身富裕，據指她的父母為珠寶商人，家族經營的珠寶金飾生意曾多次贊助TVB及亞視藝人鑽石首飾出席活動，是圈中富二代代表之一。她自小移民美國，2012年回流參加香港小姐競選入行，其後簽約TVB出演處境劇《愛•回家之八時入席》。因為樣子甜美，笑時會出現腰果眼，被封為「宅男女神」，但在TVB未有太大發展，至2022年離巢外闖。有指她參選港姐後一直與家姐同住九龍站上蓋凱旋門近2,000平方呎豪宅，生活相當優渥。
去年升呢人妻婚後甜到漏 夫妻檔拍片受歡迎
去年4月初，簡淑兒與機師男友麥大力在意大利古堡舉行夢幻婚禮，其後再在5月底於金鐘五星級酒店舉行婚宴，正式榮升人妻！兩人婚後甜到漏，經常在社交媒體曬恩愛，不時以夫妻檔拍片，展現甜蜜的婚姻生活。簡淑兒即使升呢人妻，仍然不時大方分享三點式泳照，大騷Fit爆魔鬼身材，深受網民喜愛。這次突然被捲入緋聞風波，難怪她要急忙澄清，保護得來不易的幸福婚姻。