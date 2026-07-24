「宅男女神」簡淑兒老公麥大力擲1,420萬買西半山豪宅 超狂資產曝光揭真正實力
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「宅男女神」前TVB女星簡淑兒自去年與機師兼藝人麥大力步入婚姻殿堂後，兩人一直過着令人稱羨的幸福生活。近日麥大力更在香港房地產市場再度大展拳腳，豪擲超過千萬購入西半山一個優質物業。隨着這次重磅交易的曝光，男方隱藏多時的真實財力終於浮出水面，背後龐大資產規模令人相當震驚。
麥大力豪擲巨款購入嘉富台三房單位
根據最新市場消息透露，新買家以英文姓名「MACKESY DEREK ALAN JAMES」作正式登記，與藝人麥大力的英文全名完全吻合，證實他以約1,420萬元成功購入西半山嘉富台一個中層B室單位。該物業實用面積達到764平方呎並採三房間隔，全屋更以高級木地板鋪設及配備現代化內部設計，連同一個專屬車位計算在內，整體呎價高達18,586元。原業主持貨長達17年後轉手，帳面大幅獲利680萬元，升值接近一倍。
麥大力親自透露英國物業投資版圖
其實這位機師老公在投資領域絕對不是新手，麥大力過往接受訪問時就曾經大方透露自己的置業心得，坦言「在英國已手持三個物業」。隨着近年當地房地產市場水漲船高，外界保守估計其海外物業總值起碼超過1,000萬元起跳。加上今次在香港大手筆購入頂級豪宅，足以證明他對地產投資極具獨到眼光，充分展現出極其雄厚的個人財力，成功在房地產市場上建立起極具影響力的投資版圖。
簡淑兒珠寶千金背景婚宴閃爆全場
回顧這對神仙眷侶的浪漫情史，麥大力出手一向極度闊綽，去年不僅在意大利古堡舉行夢幻婚禮，隨後更在金鐘五星級酒店大搞豪華婚宴。當時簡淑兒手上戴着近三卡閃爆求婚戒指，更佩戴自家品牌的巨型水滴鑽石頸鏈耀眼登場。有報道指出女方父親為著名珠寶商，曾多次贊助閃爍首飾予藝人出席大型活動，而她婚前更一直居住在九龍站上蓋豪宅凱旋門一個約2,000平方呎的極高層單位，雙方可謂門當戶對。
網民激讚夫妻財力雄厚直呼羨慕
隨着兩人驚人的資產名單與超強家底再次成為網絡熱話，大批關注這對圈中模範夫妻的網民紛紛發表意見。不少人對於麥大力在世界各地均擁有優質物業感到無比驚訝，紛紛留言驚嘆「難怪簡淑兒咁冧佢！」，認為男方既有專業機師身份又有極高投資智慧。同時也有群眾指這對夫妻根本是現實版的王子與公主，無論是外型還是雄厚財力都達致完美匹配，大讚他們未來的生活必定會繼續富貴逼人。
資料或影片來源：原文刊於新假期