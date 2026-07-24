「宅男女神」簡淑兒老公麥大力擲1,420萬買西半山豪宅 超狂資產曝光揭真正實力

「宅男女神」前TVB女星簡淑兒自去年與機師兼藝人麥大力步入婚姻殿堂後，兩人一直過着令人稱羨的幸福生活。近日麥大力更在香港房地產市場再度大展拳腳，豪擲超過千萬購入西半山一個優質物業。隨着這次重磅交易的曝光，男方隱藏多時的真實財力終於浮出水面，背後龐大資產規模令人相當震驚。