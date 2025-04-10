簡淑兒騷美腿夾實未婚夫婚照曝光 伴娘人選曝光 太close行為曾惹另一半不滿
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35歲前TVB女神簡淑兒近日宣布嫁39歲機師男友麥大力，消息一出即引來唔少網民留言祝賀！適逢日前（8日）係麥大力嘅生日，簡淑兒就趁住未婚夫生日再公開一輯甜蜜嘅婚照，更冧爆留言向未婚夫麥大力示愛……
簡淑兒低胸高衩婚紗夾實麥大力出鏡
準新娘簡淑兒日前在社交平台曬出與未婚夫麥大力嘅最新婚紗照，簡淑兒在相中以低胸高衩婚紗性感上陣，在暗黑的酒店走廊背景襯托下格外搶眼，無論是坐在椅子上還是倚靠行李車，一對白皙修長的美腿都一覽無遺。而其中一張照片中，簡淑兒更以長腿夾實未婚夫麥大力，火辣指數爆燈！
簡淑兒冧爆發文賀麥大力生日
日前不僅是麥大力的39歲生日，也是他婚前最後一個單身生日。簡淑兒特意在社交平台上發文祝福：「回想四年前我們第一次被拍到的情景…😂生日快樂！ （這次我們已經做好面對鏡頭的準備了~哈哈）」，冧爆重提2人當年秘密撻著後被斷正嘅場面。
不過從簡淑兒曬出嘅慶生照片中，只見到2人僅在家中切蛋糕慶祝，十分低調。而從簡淑兒在顯示動態配文得知，原來2人都雙雙病倒，因此只能改在家中慶生，但就絲毫唔影響2人sweet到爆嘅互動。
簡淑兒伴娘人選曝光 孖公仔行為曾惹另一半不滿
簡淑兒2012年回流參選港姐時與陳婉衡結緣，未拍拖前嘅2人幾乎每個大節日都一起度過，甚至一起整朱古力、掛情侶鎖，簡直係sweet過情侶！簡淑兒亦曾表示2人嘅關係已昇華為家人，陳婉衡更直言「冇一個男仔值得犧牲我哋嘅友誼」，仲稱待自己結婚之時一定由對方擔任伴娘。
而作為好姊妹，2人嘅另一半都必需先通過好友嘅「法眼」，陳婉衡更曾爆前度因自己經常與簡淑兒外出呷醋，搞到與好友出街好似偷情咁，最後更決定與當時嘅男友分手。簡淑兒亦透露與麥大力戀愛初期時，男友亦曾誤會陳婉衡唔鍾意，幸得簡淑兒為好友解釋，先成功令誤會解開。
撰文：東方新地圖片來源：ig@kan_jessica資料或影片來源：原文刊於新假期