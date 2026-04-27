36歲簡淑兒為機師老公慶生曬合照 4歲年齡差竟被狠批似父女 真相曝光惹熱議
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現年36歲的前TVB「宅男女神」簡淑兒（Jessica），自去年五月嫁給機師老公麥大力（Michael）後，一直愛得高調甜蜜。近日，簡淑兒首度以人妻身份為老公慶祝40歲生日，更特意帶他北上體驗不一樣的慶生之旅。本應是充滿愛意的放閃帖文，沒想到一張甜蜜合照竟意外「炒車」，兩人僅僅4歲的年齡差，卻被網民狠批似「父女」，引發全城熱議，究竟是簡淑兒太童顏，還是老公真的「慘中槍」？
簡淑兒花盡心思為老公慶生 北上採茶夠貼地
本月初是麥大力的40歲大壽，為咗俾老公一個驚喜，簡淑兒可謂絞盡腦汁。她在社交平台分享道：「Happy Big 4 zero to our favourite Captain! 🎂諗咗好耐 captain麥會有邊度未去? 過有咩未做過? 🤔 …最終……帶咗佢返內地採茶～ 🙈😂 hahaha. It was nothing fancy…Just a day of peace, with a cup of our hand-picked tea~」。有別於奢華派對，簡淑兒選擇帶老公遠離繁囂，親親大自然，體驗採茶樂。相中可見，麥大力玩得相當投入，更與小狗互動，盡顯暖男本色。簡淑兒更貼心準備了飛機主題蛋糕，小鳥依人般靠著老公，甜蜜指數爆燈。
甜蜜合照竟變災難 麥大力慘中槍被嘲似老豆
正當大家以為會被這對新婚夫妻閃盲之際，網民的焦點卻意外落在兩人的外貌差距上。當日簡淑兒打扮隨性，紮起頭髮配上招牌齊瀏海，一身白色短衫加淡黃色襯衫，少女感十足。即使已經36歲，皮膚依然白皙緊緻，笑起來的腰果眼電力不減，完全是個凍齡娃娃臉。相反，雖然麥大力身材健碩，笑容燦爛，但身為混血兒的他輪廓深邃，略帶滄桑感，與旁邊的簡淑兒形成強烈對比，因而無辜「中槍」，被網民形容為「爸爸與女兒」的組合，場面一度非常尷尬。
網民熱議簡淑兒凍齡神術 留言反應兩極
這張「父女照」瞬間引爆網上討論區，不少網民都驚嘆簡淑兒的防腐級美貌，紛紛留言大讚：「「絕對又係一個凍齡女神」」、「「一直覺得妳未成年」」、「「好似個大學生咁」」、「「娃娃臉好顯年輕」」。不過，亦有網民直指兩人外貌差距大，笑稱：「「爸爸和女兒」」。事實上，兩人真實年齡只相差4歲，只能說簡淑兒保養得太好。當然，仍有大批粉絲力撐兩人非常登對，認為是郎才女貌，並為麥大力送上生日祝福，希望他們不要被閒言閒語影響。
圖片來源：IG@kan_jessica、Facebook@Jessica 簡淑兒、簡淑兒IG、ig@kan_jessica、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期