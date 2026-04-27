36歲簡淑兒為機師老公慶生曬合照 4歲年齡差竟被狠批似父女 真相曝光惹熱議

現年36歲的前TVB「宅男女神」簡淑兒（Jessica），自去年五月嫁給機師老公麥大力（Michael）後，一直愛得高調甜蜜。近日，簡淑兒首度以人妻身份為老公慶祝40歲生日，更特意帶他北上體驗不一樣的慶生之旅。本應是充滿愛意的放閃帖文，沒想到一張甜蜜合照竟意外「炒車」，兩人僅僅4歲的年齡差，卻被網民狠批似「父女」，引發全城熱議，究竟是簡淑兒太童顏，還是老公真的「慘中槍」？