70歲米雪酒樓遭中佬搭膊頭疑被抽水 本尊親自開腔還原當日震撼真相
酒樓聚會中佬突襲米雪身體後傾合十護胸
早前網上流傳一段影片引發熱烈討論，片段中清晰可見米雪正專心在酒樓捧場支持好友黑妹姐李麗霞登台獻唱。期間一名中年男子突然行近她身邊，不但伸手搭住其膊頭，更將面部極度貼近其頭髮位置企圖交談。從曝光畫面所見，女方當時神情略顯不自在及尷尬，隨即將身體向後傾斜試圖閃避男方靠近，雙手更本能地以合十姿勢放在胸前作防衛狀態。該名中年男子見狀後意識到反應冷淡，最終只能沒趣地轉身離開現場。
劉雅麗節目上開腔澄清米雪自揭打女出身
針對這宗鬧得沸沸揚揚風波，當事人日前接受劉雅麗YouTube頻道節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》直播訪問時終親自開腔解畫。她從容不迫地表明自己絕不輕易被佔便宜，強調自己懂得保護自身安全。她在節目中再三強調：「我唔會畀人揩油、唔會畀人搵着數……呢個唔係我性格，我唔係弱質女流，我打女嚟㗎嘛！我其實都打得㗎，真係㗎！」她同時指出當時有歌手正在台上唱歌導致現場環境極度嘈吵，對方只是為了方便對話才靠近，而她當時亦即時向對方表示「返去電話聯絡、電話聯絡」，純屬一場美麗誤會。
米雪縱橫演藝圈數十載凍齡有功屢獲讚賞
現年70歲入行多年的她向來以保養得宜見稱，無論樣貌抑或身形均保持在極佳狀態，更一直被大眾公認為圈中凍齡美魔女代表人物之一。回顧其演藝生涯早期經常參與武打動作劇集拍攝，累積了豐富動作戲經驗，造就了她堅韌不拔且具備自我保護意識剛強性格。即使現時年屆七旬，她在面對突發社交距離逼近時，依然能夠展現出敏銳反應與防禦姿態，以極具教養且不失體面方式化解尷尬場面。
網民熱議護胸防衛舉動笑言隨時變成藥箱
事件曝光初期在各大網絡討論區掀起極大迴響，大批網民紛紛為偶像安危感到擔憂並強烈譴責該名男子的唐突行為。不少粉絲留言表示「見到個男人哄到咁埋真係好得人驚」、「防衛意識好強抵讚」。同時亦有不少熟悉本地流行文化的網民發揮幽默本色，將事件與經典網絡迷因作連結。他們紛紛留言笑指該名中年男子對被稱為首飾箱女主角出手實在太過不自量力，並調侃稱「亂掂首飾箱分分鐘令自己變成藥箱」，引發廣泛共鳴與轉發。