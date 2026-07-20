70歲米雪酒樓遭中佬搭膊頭疑被抽水 本尊親自開腔還原當日震撼真相

現年70歲資深女星米雪早前在酒樓欣賞黑妹姐演出時，突遭一名中年男子走近搭膊頭兼貼近面部，畫面曝光後瞬間引爆網民震怒並質疑有人乘機犯案。面對外界連日來的騷擾揣測與擔憂，當事人終於選擇不再沉默並公開露面還原事件經過。她首度公開當日驚險互動背後不為人知內幕。