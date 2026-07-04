70歲米雪酒樓疑遭男子抽水 雙手護胸縮身自保 網民怒轟太離譜
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近日一段網上流傳的影片引發軒然大波，70歲「凍齡美魔女」米雪在酒樓聚會中疑遭一名中年男子貼身騷擾，片中可見她身體明顯蜷縮、雙手合十護胸，全程啟動「保護模式」。事件曝光後網民群情洶湧，紛紛為米雪抱不平，直斥該男子行為極度不尊重女性。
米雪酒樓用餐遭男子蹲身貼臉搭膊
從影片畫面所見，事發於一間中式酒樓宴會廳內，當時藝人李麗霞正在台上獻唱炒熱氣氛，米雪身穿白色上衣與友人在圓桌用餐，打扮優雅地安靜坐在座位上。突然一名身穿白色T恤的中年男子手持酒杯，蹲到米雪座位旁邊，頭部靠得極近幾乎臉貼臉，更將左手搭上米雪肩膀。面對這突如其來的舉動，米雪身體明顯向後縮，雙手合十放在胸前，不自覺垂下頭，表情僵硬但仍勉強維持禮貌笑容，整個人完全進入防禦狀態。
米雪全程保持風度未有即場發作
該名男子在近距離接觸米雪一會後便起身離開，走向另一桌繼續應酬。整個過程雖然短暫，但米雪從蜷縮到垂頭的反應已被鏡頭清晰記錄。值得留意的是，米雪全程未有出言制止或表現出明顯不悅，始終維持著一貫的優雅風度，但從肢體語言可見她當刻承受著相當大的不適感。事件至今米雪本人及其經理人均未有公開回應事件。
70歲米雪出道逾半世紀地位超然
米雪入行超過50年，由麗的電視年代已是當家花旦，其後轉投無綫拍攝多部經典劇集，演技備受肯定，在圈中地位超然。即使年屆70歲，她依然保養得宜、氣質出眾，一直深受觀眾愛戴。正因為米雪德高望重的地位，網民對於有人竟然在公開場合對她作出如此不尊重的舉動，感到格外憤怒和心痛。
網民群情洶湧斥男子行為過份心疼米雪
影片流出後迅速在網上發酵，大批網民湧入留言表達不滿。有網民直斥：「米雪姐俾個咸濕佬抽水索油」，亦有人指出：「條友臨走時仲大大力索米雪啲頭髮」，更有粉絲以米雪經典角色稱呼她表示心疼：「阿紅受委屈了」。不少人認為無論對方是否認識米雪，都應該保持基本的社交距離和對女性的尊重，質疑「70歲都要承受啲咁嘅嘢」實在令人心酸。同時亦有網民稱讚米雪即使身處如此尷尬不安的處境，仍然盡力維持風度，展現出資深藝人的修養和氣度。
圖片來源：小紅書截圖、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期