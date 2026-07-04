70歲米雪酒樓疑遭男子抽水 雙手護胸縮身自保 網民怒轟太離譜

近日一段網上流傳的影片引發軒然大波，70歲「凍齡美魔女」米雪在酒樓聚會中疑遭一名中年男子貼身騷擾，片中可見她身體明顯蜷縮、雙手合十護胸，全程啟動「保護模式」。事件曝光後網民群情洶湧，紛紛為米雪抱不平，直斥該男子行為極度不尊重女性。