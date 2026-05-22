8點直樂｜米露迪除衫浸冰水致敬TVB歡樂滿東華 重現當年令人難忘一幕
米露迪除衫浸冰水為好友爭取演出時間
「Play Hard Night」由陳安立擔任主持，當中「情與義」環節講求兩位藝人之間嘅默契與犧牲精神，其中一位需要挑戰高難度考驗爭取時間，撐得越耐，另一位藝人就能獲得越多演出時間宣傳自己。米露迪為好友釗峰可以宣傳新歌嘅機會，二話不說除掉上衣跳入放滿冰水嘅水桶，大曬性感身材之餘更展現超強義氣。米露迪同釗峰原來經常一齊做運動，體能底子唔差，所以喺冰水入面撐咗相當長時間，令釗峰有充足時間表演。
致敬《歡樂滿東華》經典環節綜藝感滿瀉
米露迪浸冰水嘅畫面，令唔少觀眾即刻聯想起2022年《歡樂滿東華》嘅經典場面——當年《香港小姐再競選》三甲何沛珈、李芷晴及陳懿德背心上陣大玩「淋冰水」籌款，喺TVB電視城出名大風嘅環境下凍到騰騰震。同年仲有林敏驄率領《下流上車族》演員獻唱，郭柏妍自稱「浴室高手」結果唱到走曬音，以及江嘉敏同羅浩銘合作飛車表演等經典環節。
米媽身份大起底 由前空姐轉型藝人
米露迪原名馬韻怡，1990年出生，現年35歲。她曾於港龍航空擔任空姐，2016年開始演出影視作品，亦曾參與舞台劇演出，其後加入網上媒體成為創作者。2018年推出個人圖文集《生米煮成熟米》訴說人生故事，2021年3月參加ViuTV真人秀選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「肥腰」，入選最後八強並於網上投票奪得第一名，最終總分得第四名。同年她亦參與ViuTV製作的LARP類真人秀遊戲節目《嫌疑事件簿》，其後正式成為MakerVille合約藝人。
網民大讚米露迪有義氣重溫經典慈善騷回憶
米露迪今次浸冰水嘅片段播出後，網民反應熱烈，紛紛留言大讚佢「有義氣」、「夠晒訓身」。亦有唔少網民藉此重溫當年《歡樂滿東華》嘅經典場面，有人留言「當年郭柏妍走音嗰段我重播咗好多次」、「港姐淋冰水嗰陣真係睇到都覺得凍」，更有人形容「上帝真係好公平，咁靚女但魔音」。呢類考驗藝人膽量同體能嘅綜藝環節，無論喺邊個平台播出都能引起觀眾共鳴，綜藝效果歷久不衰。