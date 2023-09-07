陳志雲睇中素海霖合作拍片探索內心世界 女方自爆鏡仔中最愛係Edan

女優素海霖自在日本發展後，在香港亦人氣急升，不時也有藝人及KOL找她合作拍片。最近陳志雲亦找她拍了一連3集的節目，主要探索她的內心世界，由兒時到成年、由朋友到家人、由事業到婚姻，多角度解剖這位女生的人生觀，讓大家認識到鏡頭以外的素海霖。而在第三集中陳志雲便帶素海霖到中環品嚐日本料理，這間餐廳的主廚是有「中環姜濤」之稱的日本師傅西村祐宏所自創的日本料理，其中一道菜更食到素海霖嗒嗒聲，不少網民看到後都指「好搞笑，睇佢個樣好似真係好好食」。