陳志雲睇中素海霖合作拍片探索內心世界 女方自爆鏡仔中最愛係Edan
陳志雲帶素海霖去幫襯「中環姜濤」
陳志雲YouTube Channel「志雲頻道 stephenchannel」早前與素海霖拍了3集節目，其中第3集去到中環品嚐由西村先生主理的日本料理。志雲大師指自己一向都喜歡這間餐廳，事關主廚靚仔且料理非常精美。而主廚西村祐宏背景亦相當厲害，他日本的爸媽97年來香港開了一間西村日本料理，於富豪酒店經營，同時亦在其他地方開了十幾間餐廳。而西村主廚自己亦是在香港出生，經自己自學廣東話所以現時可用流利廣東話對答。而當志雲大師問西村先生「佢（素海霖）靚唔靚呀？」，他亦即時回答：「靚」！
素海霖：真係有D似，但我驚人哋唔鍾意咁講
而眾多料理中，素海霖和志雲大師最愛是一道如蘿蔔絲一樣的日本刨冰，刨冰有多種汁醬可隨自己喜好加入冰內，而當中一款薑糖更十分應景，事關西村主廚原來一直都有「中環姜濤」的稱號，「中環姜濤配薑糖」，連真姜糖都認證，特意慕名而來。而素海霖亦指「真係有D似，我啱先都想講，但驚有D人會唔鍾意咁樣講所以無講」。而志雲大師問西村師傅「知唔知邊個係姜濤，你鍾唔鍾意姜濤」時，西村先生即指「知道，鍾意」。
素海霖自爆MIRROR 12子最愛Edan：我唔係睇樣
而志雲大師亦順帶問素海霖「MIRROR 12個入邊，你最鍾意邊個？」，素海霖即指「Edan，因為佢性格好好」；志雲大師再追問：「咁覺得邊個最靚仔」，她即指「Edan，但我唔係睇樣，因為睇樣會厭，我睇性格」。
網民：素海霖掛住食個樣好搞笑
除了談及男仔的話題外，素海霖食冰的樣子亦備受網民關注，事關由刨冰上枱一刻，她已食無停口，到後來西村師傅介紹可加北海道紅豆、薑糖、士多啤梨、北海道牛奶等的配料時，素海霖不停讚「好！」、「好濃啊」、「好有嚼口」、「呢個好特別」。網民見狀即留言指「勁大個口係咁食，又食到好大聲，好搞笑」、「好清新~日本新派菜色~謝謝分享~祝福新作~大賣~」、「師傅真係幾靚仔」。
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