紮職2｜陳家樂被人狂摑50幾巴為求真實：塊面係腫咗、紅晒

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂等主演的英皇電影《紮職2》昨日（5日）上映，故事講述阿齊（黃宗澤飾）、金仔（陳家樂飾）及阿貓（張繼聰飾）三個從小玩大的好兄弟的黑道故事。在戲中陳家樂被江湖大佬喪摑，最後摑到家樂話塊面腫晒…