細事都被你看透｜激辯追星VS愛情 王心兒狠批演唱會求婚要分手？
紀念日撞演唱會 主持人分兩派激辯
節目討論一個令無數情侶頭痛的現實問題：當紀念日遇上偶像演唱會，到底應該如何取捨？面對網民提出另一半瘋狂追星，連紀念日都要因為演唱會而改期慶祝的困擾，現場主持人立即分成兩大陣營。Mishy和保錡堅持認為紀念日具有特別意義應該被重視，強調「一年365日中，只希望那一天的紀念日被重視，至於其他364日，另一半追星與否都無所謂」。然而Gi和蝦莉則持相反觀點，她們認為有些演唱會機會難得，明星可能五年甚至十年才會來一次，另一半應該愛屋及烏一起了解自己喜歡的偶像。
王心兒一句話解決追星爭拗
正當雙方爭論不休之際，細事觀察員王心兒突然拋出一句精闢見解：「大家追星帶埋另一半，就唔使嗌交啦！」這個簡單直接的解決方案瞬間為現場帶來歡笑聲。Gi和蝦莉更補充指出，通常演唱會都是在晚上舉行，中午也可以先慶祝紀念日，兩者其實沒有衝突，展現出年輕一代對於平衡追星與感情生活的靈活思維。
Mishy狠批演唱會求婚是騎劫行為
談到演唱會上令人反感的粉絲行為，Mishy分享了一個讓她極度不滿的親身經歷。她曾在演唱會中目睹一對情侶在沒有通知歌手的情況下，突然衝上台求婚成為全場焦點，對此她直言：「完全係騎劫咗個演唱會，全世界人都要睇住你求婚。」這種自私的行為不但影響其他觀眾的觀賞體驗，更是對表演者的不尊重。保錡也分享類似經歷，他曾在拳擊賽中場聽到有人爆粗指罵獻唱歌手，認為就算不喜歡那位歌手也應該給予基本尊重。
王心兒一針見血評演唱會求婚男友
對於演唱會求婚這個話題，王心兒的評論更是一針見血且毫不留情。她認為如果有人在演唱會求婚，「呢個完全係一個Signal俾你知道要離開佢，連求婚都唔使諗橋，又Kam，呢個人可以喺你嘅世界消失！」這番狠話立即引起現場哄堂大笑，同時也反映出不少女性對於缺乏創意和誠意求婚方式的真實想法。娟姐則補充指出，近年來在演唱會求婚似乎越來越普遍，但這種做法往往忽略了對其他觀眾和表演者的影響。
Mishy奪得最強細界仔殊榮
經過一輪精彩的討論和分析，今集的最強「細界仔」最終由Mishy獲得。她在節目中不但敢於表達自己的真實想法，更能夠從不同角度分析追星文化的利弊，展現出成熟的思考能力。節目播出後在網上引起熱烈討論，不少網民都認同主持人們對於演唱會求婚和追星平衡的觀點，紛紛分享自己的類似經歷和看法。