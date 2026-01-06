細事都被你看透｜激辯追星VS愛情 王心兒狠批演唱會求婚要分手？

ViuTV熱門訪談節目《細事都被你看透》昨晚（5日）播出的追星專題引爆網民熱議，當中討論到底追星重要還是另一半重要的終極難題，更有主持人直斥演唱會求婚是「騎劫」行為，激起觀眾強烈共鳴。節目中多位「細界仔」包括Mishy（李昭南）、Gi（樊沛珈）和蝦莉（胡希怡）與主持人娟姐、保錡展開舌劍唇槍，針對現代人追星與愛情的平衡問題進行深度剖析。