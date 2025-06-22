女神配對計劃第3集 ｜細John姜卓文扮姜大衞氹關嘉敏 約會竟出師不利！

《女神配對計劃》第3集，除有Sophie組充斥刀光劍影的「三角枱約會」，還會播出關嘉敏組的「三角枱約會」！相比之下，關嘉敏Carman組的三名參賽者細John姜卓文、iBanker 黃家俊Matthew，及蘭桂坊攝影達人劉榮業Andy主力行「禮讓」及「搞笑」路線，而四人之中最搞笑的竟是Carman本人！