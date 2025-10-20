絕命法官｜張家輝自揭甘願黑化原因 關詠荷睇開槍戲反應超爆笑
影帝張家輝睽違20年重返電視圈，在新劇《絕命法官》中飾演黑化法官角色，消息一出已令觀眾十分期待。這位入行超過30年的實力派演員，為了詮釋這個從正直走向黑暗的複雜角色，投入大量心神研究劇本，直言拍劇比拍電影更能滿足戲癮。張家輝更自爆願意接拍黑化角色的原因！
張家輝20年後重拍劇集挑戰黑化角色
張家輝在《絕命法官》中飾演法官秦譽，這個角色原本正直，但為了保護犯事的兒子而逐漸遊走灰色地帶，最終完全黑化。他坦言選擇這個角色正是被其複雜性所吸引，認為電視劇的篇幅讓他有更多空間去探索角色的內心世界。張家輝表示電影劇本上節奏很明快，因為只有一個多小時，但20集的電視劇就有20個劇本要去理解，或者可以思考該如何操縱角色，他認為這種深度的角色塑造對演員來說更加過癮，儘管需要花費更多時間和心神。
張家輝澄清《絕命法官》並非抄襲作品
面對外界可能的質疑，張家輝特別澄清《絕命法官》並非抄襲之作，而是改編自以色列電視劇《Kvodo》。由於這部劇集已被多個國家改編過，張家輝希望能夠演出自己的版本，因此刻意沒有觀看原版劇集，避免受到影響。他表示：「希望自己能演好一點」，展現出對這個角色的重視和責任感。這次重返電視圈的決定，完全是基於對角色本身的吸引力，而非其他商業考量。
關詠荷看張家輝開槍戲份笑不停
有趣的是，張家輝透露太太關詠荷在觀看《絕命法官》時，竟然被他的一場開槍戲逗得哈哈大笑。他無奈地指，關詠荷認為自己不應該開槍的時機開槍，認為那個一定是張家輝度出來，這個反應讓張家輝感到既困惑又好笑。他坦言不明白為什麼太太會覺得好笑，就像當年他在陳慧琳演唱會上跳舞一樣，大家都說很搞笑，但他自己並不覺得，只要大家開心就好。
網民大讚張家輝影帝級演技回歸電視
張家輝重返電視圈的消息在網上引起熱烈討論，不少網民都對他的演技表示期待。有網民留言表示：「終於等到張家輝拍劇！」、「20年了，一定要追！」更有觀眾回憶起他在《天涯俠醫》中的精彩表現，認為這次的黑化角色會是另一個經典。
圖片來源：《絕命法官》資料或影片來源：原文刊於新假期