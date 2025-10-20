絕命法官｜張家輝自揭甘願黑化原因 關詠荷睇開槍戲反應超爆笑

影帝張家輝睽違20年重返電視圈，在新劇《絕命法官》中飾演黑化法官角色，消息一出已令觀眾十分期待。這位入行超過30年的實力派演員，為了詮釋這個從正直走向黑暗的複雜角色，投入大量心神研究劇本，直言拍劇比拍電影更能滿足戲癮。張家輝更自爆願意接拍黑化角色的原因！