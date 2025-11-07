絕命法官｜大結局超催淚！張家輝壯烈犧牲演技封神獲網民激讚
ViuTV《絕命法官》大結局週五（7日）播出，影帝張家輝的演技由開播以來一直獲網民好評，最後一集為小女孩壯烈犧牲的一幕非常催淚，獲網民清一色激讚！
絕命法官｜大結局超催淚 張家輝壯烈犧牲
《絕命法官》大結局週五（7日）播出，大結局講述到韓烈得悉害死哥哥的真兇就是秦一唯，當秦一唯出獄重獲自由後，選擇於快餐店劫持他，兩邊怨氣正式引爆。局面惡化成兩房正面交鋒，情勢失控，無論秦譽還是韓烈都雙雙中槍。最終，秦譽為了阻止局面惡化，親手開槍擊斃韓烈。然而，韓烈早已在店內埋下爆炸裝置，倒計時逼近，為了讓無辜客人撤離，秦一唯挺身協助疏散，但場內依然剩下秦譽和一名小女孩。秦譽沒有猶豫，立即用身體保護孩子擋下衝擊，英勇犧牲。
張家輝影帝級演技獲網民激讚
張家輝在《絕命法官》中演技大爆發，獲大批網民激讚，更紛紛表整套劇集中，最令人心痛的角色就是秦法官。有觀眾指出，他雖然長期游走於灰色地帶，但始終心存良知，一方面深知法律無法完全制裁惡人，只能親自動手；另一方面又堅信制度仍能保護弱勢、平反冤屈，可謂正邪之間不斷拉扯的人物代表。最終他為了救小女孩而犧牲，被網民形容為「用最後一刻守住公義與尊嚴」。更有人直言：「佢係好爸爸、好丈夫、好法官，只係活在一個容不下好人的世界。」
秦一唯不斷拖後腿 睇到網民發脾氣
不少網民將矛頭指向秦一唯一角，認為他多次在關鍵時刻拖累秦譽，甚至在快要爆炸的一刻，先去扶起老婆婆而忽略中槍的父親，引起熱議。有網民直言：「這套劇的秦一唯就是在展示不要養一個傻兒子，他只會害了你」、「角色前期一時想自首、一時又跟父親走佬，不斷反覆。」
