《絕命法官》謝天華長髮look演活變態大佬！狂爆金句自認蹧質張兆輝好爽？

HOY TV全新劇集《絕命法官》卡士陣容強勁，集合謝天華、張兆輝、黃德斌等一眾好戲之人，當中焦點絕對落在謝天華與張兆輝的正邪大鬥法！謝天華今次破格以長髮造型飾演黑幫大佬，更自爆在劇中狂「蹧質」張兆輝感覺超爽，究竟兩位視帝級人馬會擦出怎樣的火花？