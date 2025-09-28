《絕命法官》謝天華長髮look演活變態大佬！狂爆金句自認蹧質張兆輝好爽？
HOY TV全新劇集《絕命法官》卡士陣容強勁，集合謝天華、張兆輝、黃德斌等一眾好戲之人，當中焦點絕對落在謝天華與張兆輝的正邪大鬥法！謝天華今次破格以長髮造型飾演黑幫大佬，更自爆在劇中狂「蹧質」張兆輝感覺超爽，究竟兩位視帝級人馬會擦出怎樣的火花？
謝天華張兆輝新劇上演正邪對決
HOY TV重頭劇《絕命法官》未播出已引起熱議，劇情圍繞一場緊張刺激的正邪角力。由謝天華飾演的黑幫大佬「宋浩天」，以一頭長髮示人，外表斯文卻心狠手辣；而張兆輝則飾演剛正不阿的法官「高希敏」。故事講述張兆輝因女兒患病，被謝天華抓住把柄進行威脅，逼使他違背原則做事，陷入萬劫不復的深淵。除了兩位主角，劇集還雲集了黃德斌、陳家樂、馮盈盈及張彥博等演員，共同打造這部充滿張力的作品。
謝天華長髮造型現身！自爆享受虐待張兆輝
謝天華在談及角色時，興奮地表示這次飾演反派非常過癮，特別是與張兆輝的對手戲。他笑言在現實中輝哥是個好好先生，因此在戲中可以盡情欺負對方。謝天華更直言：「今次可以狂蹧質輝哥(張兆輝)，感覺好爽，因為佢係一個好好先生，所以喺戲裡面可以盡情去鬧佢、窒佢，甚至打佢，感覺好正。」他形容自己的角色是個表面冷靜，內心卻極度殘酷的人物，這種強烈的反差讓他演得相當投入，完全沉浸在折磨對手的快感之中。
張兆輝被威脅內心戲大爆發
飾演正派法官的張兆輝則坦言拍攝過程相當沉重。他透露角色「高希敏」的內心戲極多，因為愛女心切而被謝天華的角色威脅，被迫 совер下不法之事，令他每日開工都充滿矛盾與掙扎。張兆輝表示：「今次角色好沉重，內心戲好多，因為個女有病，所以畀天華(謝天華)威脅，幫佢做啲衰嘢，每日開工心情都好矛盾。」角色的無奈與痛苦，加上與謝天華連場充滿壓迫感的對手戲，相信將會讓觀眾看到他演技大爆發的一面。
合拍大製作 遠赴馬來西亞取景
《絕命法官》除了演員陣容鼎盛，幕後製作同樣不容忽視。這部劇集是香港與馬來西亞製作公司共同合作的項目，為了呈現最佳的視覺效果，整個劇組更遠赴馬來西亞進行實地拍攝。異國的場景不僅為劇集增添了新鮮感，也突顯了其大製作的規模。這次跨地域的合作，結合兩地精英團隊，力求為觀眾帶來一部與別不同的高品質劇集，令人期待劇集最終呈現的成果。
