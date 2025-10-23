絕命法官｜「古Sir」張銘耀教科書級演技獲激讚 背景超強大 老婆竟然係佢！
廣告
ViuTV熱播劇《絕命法官》除咗有張家輝坐鎮外，劇中其實臥虎藏龍，不少配角都交出亮眼表現。最新一集（第九集）登場的「古Sir」張銘耀，就憑一場與胡杏兒的對手戲，成功搶盡鏡頭，獲網民大讚「演技神級」、「鼻孔都有戲」！
張銘耀「爆Seed」質問胡杏兒 演技被封教科書級
最新播出的第九集中，胡杏兒飾演的情報科督察唐萱被懷疑與韓氏家族有私下接觸，引來內部調查。飾演調查員「古Sir」的張銘耀全程爆Seed，質問胡杏兒時語氣強硬、氣勢凌人，逼人到極致。網民紛紛留言大讚：「古Sir真係鼻孔都有戲！」、「張銘耀個氣場太勁，睇到心跳加速」、「胡杏兒憋氣沉默嗰段，兩個人嘅張力好誇張！」更有觀眾形容該場戲是「全劇最精彩的一幕」，兩人唇槍舌劍、火花四濺，完全是教科書級的對手戲。
張銘耀背景超強 舞台劇出身實力派
現年42歲的張銘耀（German）畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修表演，並獲藝術學士（榮譽）學位。在學期間已屢獲獎學金及演技獎項。畢業後他全心投入演藝工作，曾與多個舞台單位及教育機構合作，身兼演員、導演及戲劇導師等多重身分。2014年憑《曇花戀》獲香港舞台劇獎最佳男配角提名，更以《城市一切如常》入圍香港小劇場獎最佳男主角，實力毋庸置疑。
娛樂圈模範夫妻 張銘耀與韋羅莎恩愛逾20年
張銘耀的太太亦是圈中人——大家熟悉的韋羅莎（Rosa）。兩人早在18歲時已認識，2001年結婚，2020年誕下愛女張宇澄（Mia），感情一直穩定。Rosa曾透露，當年接下《全民造星》導師工作時，丈夫張銘耀主動表示願意協助。由於他本身是導演，視野更宏觀，能從不同角度提出專業意見。Rosa笑言自己幾乎每晚都會向丈夫請教，最終對方乾脆親身參與節目，全程投入製作。之後German更全程投入比賽，幾乎陪伴節目由頭到尾，成為Rosa背後最強後盾。
圖片來源：絕命法官、IG@germanmoonbear資料或影片來源：原文刊於新假期