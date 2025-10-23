絕命法官｜「古Sir」張銘耀教科書級演技獲激讚 背景超強大 老婆竟然係佢！

ViuTV熱播劇《絕命法官》除咗有張家輝坐鎮外，劇中其實臥虎藏龍，不少配角都交出亮眼表現。最新一集（第九集）登場的「古Sir」張銘耀，就憑一場與胡杏兒的對手戲，成功搶盡鏡頭，獲網民大讚「演技神級」、「鼻孔都有戲」！