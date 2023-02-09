金像獎2023提名｜《給十九歲的我》入圍3獎 英華宣佈退選「最佳電影」

《第41屆香港電影金像獎》今日在尖沙咀文化中心舉行記者招待會，宣佈今年入圍候選名單。近日醜聞一浪接一浪的《給十九歲的我》入圍三大獎項，其中更包括「最佳導演」和「最佳電影」，MIRROR三位成員亦有份入圍今年金像獎候選名單！