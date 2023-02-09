金像獎2023提名｜《給十九歲的我》入圍3獎 英華宣佈退選「最佳電影」
《給十九歲的我》入圍金像獎3個獎 包括最佳導演、最佳電影
由張婉婷指導的《給十九歲的我》近日醜聞鬧得滿城風雨，有網民在社交平台上更留言表示希望金像獎不要讓《給十九歲的我》有任何提名，批評該戲電影拍攝手法卑劣，妄顧被拍攝者感受。不過網民的意見並不重要，《給十九歲的我》在《第41屆香港電影金像獎》中依然獲得三項提名，其中包括「最佳剪接」、「最佳導演」和「最佳導演」。
英華女校宣佈退選金像獎「最佳電影」
雖然有份入選金像獎「最佳電影」，但在入選名單宣佈後，英華女校在官方網站發聲明指將會退出「最佳電影」的遴選。英華女校在聲明中再三強調《給》片已經停止供應，並且會對事件作出深入檢討。
英華女校退選金像獎「最佳導演」聲明全文：
各位朋友、家長、校友、同學：
由本校委託張婉婷校友執導的電影《給十九歲的我》，近日引起社會關注，校方經過審慎考慮，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。
《給十九歲的我》日前已停止公映，本校會繼續與製作團隊和有份參演的校友溝通，並就事件作出深入檢討。我們感謝「香港電影金像獎協會」和評選委員的提名。
英華女學校 謹啟
Jer柳應廷、呂爵安齊齊入圍最佳新演員 姜濤則落空
此外，今屆「最佳新演員」五個入選名額之中，MIRROR成員佔有3席，其中MIRROR成員呂爵安憑電影《過時‧過節》以及《闔家辣》入圍，成員Jer柳應廷則憑《阿媽有咗第二個》入圍，同片的姜濤雖然無緣「最佳新演員」，不過依然憑電影主題曲《風雨不改》入圍「最佳原創電影歌曲」。
《正義迴廊》入圍最多 總獲16個提名
今年《正義迴廊》、《神探大戰》、《明日戰記》、《飯戲攻心》等多套電影突破數千萬票房，其中《正義迴廊》入圍最多，總共獲得16個提名，其中包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角、 最佳男配角、最佳女配角等多個重要獎項。《神探大戰》、《明日戰記》、《飯戲攻心》三部電影則同樣獲得11個提名。
張繼聰首度入圍「最佳男主角」謝安琪肉緊睇直播
此外，今次金像獎「最佳男主角」有多位首次挑戰影帝寶座的演員入圍，其中包括《正義迴廊》的麥沛東、楊偉倫和《窄路微塵》張繼聰。其中張繼聰太太更肉緊收看金像獎記招直播，並且留言支持老公張繼聰入圍「最佳男主角」，非常恩愛。
《第41屆香港電影金像獎》提名名單：
最佳電影提名
正義迴廊
明日戰記
神探大戰
窄路微塵
給十九歳的我
最佳導演
何爵天（正義迴廊）
韋家輝（神探大戰）
林森（窄路微塵）
張婉婷、郭偉倫（給十九歳的我）
陳詠燊（飯戲攻心）
最佳男主角
麥沛東（正義迴廊）
楊偉倫（正義迴廊）
黃秋生（白日青春）
劉青雲（神探大戰）
張繼聰（窄路微塵）
最佳女主角
蘇玉華（正義迴廊）
毛舜筠（阿媽有咗第二個）
鄭秀文（流水落花）
袁澧林（窄路微塵）
張艾嘉（燈火闌珊）
最佳男配角
林海峰（正義迴廊）
羅永昌（阿媽有咗第二個）
許冠文（風再起時）
張繼聰（飯戲攻心）
陳湛文（飯戲攻心）
最佳女配角
楊詩敏（正義迴廊）
區嘉雯（窄路微塵）
王菀之（飯戲攻心）
林明禎（飯戲攻心）
余香凝（緣路山旮旯）
最佳新演員
林諾（白日青春）
柳應廷（阿媽有咗第二個）
呂爵安（過時‧過節）
周漢寧（燈火闌珊）
呂爵安（闔家辣）
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！
讀者留言