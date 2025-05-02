經一品牌大獎2025｜蔡辛強是日休息 由張家輝親自領獎

「經一品牌大獎2025」在4月29日圓滿結束，今年共頒發38個獎項 —— 不，實際上應該是39個！因為特別嘉賓張家輝先生（aka 蔡辛強）以其創新無比的電影宣傳手法，榮膺「打敗99.9%地球電影宣傳策劃」獎，堪稱當晚的最大亮點。這場星光熠熠的盛會不僅表彰了品牌的卓越成就，更因張家輝的到場掀起一陣熱潮，讓全場氣氛瞬間沸騰。

