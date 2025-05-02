經一品牌大獎2025｜蔡辛強是日休息 由張家輝親自領獎
經一品牌大獎2025｜張家輝aka蔡辛強現身
張家輝近日以電影《贖夢》中角色「蔡辛強」的身份，成功打破虛擬與現實的界限，開設Threads帳號頻頻與網民互動，妙語連珠；更將角色帶到現實中，不論是坐港鐵上瞓覺還是廟街開惡夢分享會，無一不掀起熱話！這種前所未有的宣傳方式，讓「蔡辛強」在電影正式上映前深入民心，絕對是開創香港電影先河。這不僅是創意，更是「打敗99.9%地球電影宣傳策劃」的壯舉！
經一品牌大獎2025｜張家輝成功與年輕人拉近距離
當張家輝現身「經一品牌大獎2025」頒獎禮的一刻，隨即引來全場尖叫，一眾來賓紛紛化身粉絲爭相合照，為活動增添星光！張家輝不僅以其銀幕魅力征服觀眾，更以真誠幽默的分享點燃現場氣氛。他回顧《贖夢》宣傳的創新歷程，坦言這場「角色出走」的實驗充滿挑戰，對他本人及整個創作團隊來說，效果之佳都是始料不及。不過他坦言將來未必會再採用類似手法宣傳電影，始終不是每個角色都適合。
雖然他本人沒有使用社交媒體，但藉今次機會，成功在網絡世界與年輕人拉近距離，驚人創意更令他大開眼界。「年輕人用語有佢哋自己嘅一套，唔似我哋成年人講嚟講去都係嗰啲，佢哋講出嚟又有意思又有創意，真係唔潛入去睇都唔知！」
此外，當日不少品牌的宣傳團隊在場，張家輝語出驚人：「坦白講以我自己嘅個性，我好鬼憎你哋㗎！我好憎自己要做宣傳！」他更自爆曾有電影公司老闆表示，因為張家輝不喜歡做宣傳，不如找其他演員代替。「佢寧願搵一個鍾意做宣傳嘅人，都唔想搵個戲好啲嘅人，你話宣傳係幾咁重要吖！」
經一品牌大獎2025｜說好故事靠三樣嘢
今屆「經一品牌大獎2025」以「Where Brand Stories Shine」為主題，強調每個成功的品牌背後，都有一個真摯而獨特的故事。無論是傳承經典的堅持、開創未來的願景，或是突破重生的蛻變，品牌故事不僅是訊息的傳遞，更是與世界溝通的橋樑。
集《贖夢》編、導、演於一身的張家輝，認為說好故事最重要是「時運高」——因為努力做好一件事只是基本，但不一定會遇到知音人。「能夠改寫命運，就只有創意。靠努力同創意。不過，無論你有幾努力，但冇運氣同創意，你多數都輸！」對於當前電影行業的挑戰，也是同理：「當然我都靚仔過好多人！但單憑靚仔原來唔得，都係要靠努力同創意。」這句話不僅引來全場笑聲，更道出了成功的核心——創意、努力與運氣的完美結合。
「經一品牌大獎2025」不僅是一場表彰品牌成就的盛會，更是一場創意的狂歡。張家輝以「蔡辛強」的故事，向所有人展示了創意如何突破框架，改寫規則。他的分享不僅為電影行業注入新靈感，也為在場的品牌領袖與創業者帶來啟發：無論身處何種領域，創意與努力永遠是通往成功的鑰匙。