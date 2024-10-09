網民嚴選10位「最錫粉絲」藝人！呢位舞台劇影帝最令人意外
網民嚴選10位「最錫粉絲」藝人：
1. 郭富城
首先，最多網民提及到樂壇天王郭富城，大家都讚城城最錫粉絲。其中有網民就表示4年前郭富城親赴醫院探望因車禍而昏迷的歌迷，並在其耳邊唱《對你愛不完》的新聞最為印象深刻，大讚城城無架子又愛粉絲。
2. 張敬軒
不少網民亦有提到「軒公」張敬軒，網民都留言指張敬軒無論對工作人員還是粉絲都非常有禮貌，齊齊分享偶遇張敬的經歷：「有幸參與過佢嘅show，哩樣120%準確。對staff都好有禮貌」、「我去佢間餐廳食飯，咁啱見到佢返去，我話想影相，佢話等佢一等佢忙埋先，最後都有影到，真人真係又靚仔又好人」、「佢唔單止好錫啲fans，連對staff都一樣，講真果句，娛圈有幾多人可以做到好似佢咁，一視同仁」。
3. 張國榮
張國榮亦是多位網民心中最錫粉絲的巨星之一，有網民就翻出張國榮的舊新聞，新聞指張國榮曾經親身到醫院探望患有骨癌的粉絲，沒有架子又有愛心。
4. 何韻詩
近年移民英國的何韻詩亦榜上有名，大家都大讚何韻詩對粉絲夠真心，就連對餐廳職員都非常友好：「細個返過一份高級餐廳part time，何韻詩成日嚟食飯，佢當時都紅，但真係超級nice，有次落錯order，佢都靜靜雞叫我放低個菜，佢見我啱啱出嚟做嘢費事俾人鬧」、「何韻詩，真心錫fans。乖嘅會讚，做錯事會鬧。以身作則，唔會縱容 多謝佢令我行返條岩嘅路」等。
5. 劉德華
另一天王劉德華都當然榜上有名，網民都大讚劉德華夠曬愛粉絲又親民，對合照要求絕無托手掙：「為咗佢哋跳落台打保安，最近又叫啲保安唔好對fans咁粗魯」、「劉德華真係好好禮貌….嗰時我好細個..佢喺大圍強記拍嘢，我喺門口裝裝吓，隻手拎住佢張Yes卡，佢一得閒就邀請我入去幫我簽名」、「以前讀書做臨記，拍完成班fd叫佢影相，佢專登走去換衫同我哋合照」、「聽聞劉德華出名錫Fans，對華仔天地啲歌迷特別長情」。
6. 羅蘭
羅蘭姐向來出名有禮貌又客氣，粉絲們都紛紛留言分享同羅蘭姐交流的經驗：「我成十年前都送過傢俬去羅蘭姐屋企，送一個櫃仔但嗰封利是金額勁大，我話想同佢合照佢又冇托手踭」、「羅蘭姐，超有禮貌講野勁客氣」等。
7. 任達華
任達華向來出名好人又愛老婆，網民都留言遇到任達華的經驗，大讚對方超有禮貌：「我細個睇佢拍戲，佢行過嚟請我食西瓜￼，再有一次首映禮見到佢俾左封信佢，佢再叫助手寄返張簽名相俾我￼，真人係十級有禮貌」等。
8. 小鬼黃鴻升
2020年因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝的台灣藝人小鬼黃鴻升亦榜上有名，網民都指黃鴻升完全無明星架子：「 台灣朋友因為搞活動而同佢有一面之緣 話休息時間個個藝人都會走去後台碌手機 唯獨佢一個會走埋去同現場等佢嘅fans傾偈 而且同佢交待活動內容，感覺佢真係一個有修養嘅人，對人好有禮，完全冇明星架子」。
9. 謝君豪
擁有影帝級演技的謝君豪，向來都在電影和舞台劇中飾演嚴肅角色，但原來謝君豪私下非常親民，對粉絲都超溫柔：「每次做完舞台劇都會出嚟同fans交流，仲會勁謙虛咁問我哋佢有咩做得唔好，超級冇架子」。
10. 周潤發
要數香港演藝圈最親民嘅明星就一定係周潤發發哥，網民都話每次見到發哥，對方都一定超好笑容，粉絲們上前要求合照或攞簽名都有求必應：「 好幾年前第一次在深水埗遇見他。約十二日前（~九月廿六日）第二次遇見他…..在私人會所，他那親民的微笑回應…不閃避與人對望目光,不躲避遮掩行藏，揮手打招呼樂樂大方」等。