盤點｜網民嚴選10大最冇禮貌藝人Part 2！ 兩大兒童節目主持都上榜
網民嚴選10大最冇禮貌藝人 Part 2：
10. 吳卓羲粗口問候市民
向來性格爽直，有時候連喺鏡頭面前都會爆粗嘅吳卓羲就被網民爆料，指佢平時都會粗口問候市民，有網民只係望一望都被佢啤足全程：「細個喺海洋公園見過佢，之後佢直程同我講咗句望乜X嘢」、「吳卓羲，係地鐵同佢打招呼問候下佢，就出手打人」、「吳唱k好多年前有殘疾人士機構搵過佢做跑步開幕禮，個開幕禮未開始到佢前佢不停枱下西晒面又打晒喊露，之後一剪完彩即西面9秒9就離開好唔尊重d殘疾人士同主辦單位」等。
9. 林鈺洧被鄰居爆料指脾氣大
2022年港姐冠軍林鈺洧自從參賽以來就已經新聞多多，有網民就指好幾次被林鈺洧怒啤，仲話佢脾氣好大，連扔垃圾都有問題：「2022港姐冠軍，之前同同居男友住公屋，幾次係𨋢到怒啤我，我朋友來我家，係𨋢啤我朋友，一齊岀𨋢，佢溜後行，我frd望下佢，佢企係到啤到我frd轉入我住果條走廊先走。同條仔嘈交，嗌到歇斯底里，脾氣好大。垃圾唔包好，掉係電梯大堂個垃圾桶旁，垃圾散落一地，有杯面，有外國網購袋，袋上有名，電話，地址。係公屋養狗。」
8. 李家鼎粗口爛舌 唔受工作人員歡迎
李家鼎上節目經常發脾氣，粗聲粗氣就大家都知道。有好多曾經同鼎爺合作過嘅工作人員都話佢粗口爛舌加脾氣差，有網民仲話佢平時都好高傲添：「李家鼎串過馬x，若非我開緊工尊重自己份工已經開左佢波」、「粗口爛舌李家鼎 都有十年前在九龍城五金舖門外 揸架爛鬼日本車 巴之閉」、「佢今時今日都係啦，佢受訪講架，覺得楊思琦襯佢個仔唔起，話我地住九龍塘呀，佢住邊呀」。
7. 王君馨被指又嘈又串
離巢後多棲發展嘅王君馨，唱得又跳得，加上鬼妹仔開朗性格，令佢深受內地網民喜愛。不過就有好多曾經喺香港撞過王君馨嘅網民指佢又嘈又串，平時都好冇禮貌：「王君馨，做過鄰居，好串，好嘈，起超級市場買嘢仲冇禮貌」、「 睇佢做造星評判就知啦⋯⋯好鬼嘈」、「係啊，係將軍澳見過佢，串到爆」、「好多年前見過一次。淨係記得佢講野好大聲」等。
6. 沈卓盈黑口黑面超串
平時以清純斯文形象示人的沈卓盈，竟然有網民爆料指佢私下非常臭串，食香口膠食到全𨋢都聽到：「沈卓盈！同上鏡清純完全兩個人，黑口黑面𡁻香口膠搭𨋢個臭串樣，仲要jip jip 聲，好似全部人都唔應該同佢共用一架lift 咁！」、「佢又似喎」、「完全唔覺佢清純，感覺上佢份人同你描述既一樣」等。
5. 蔡瀾用怒啤回應網民句「早晨」
「香港四大才子」知名美食評論家蔡瀾就被網民爆料指經常黑口黑面，網民打招呼都被蔡瀾以怒啤回應：「蔡瀾，以前做野見過，講左句早晨蔡生，佢就啤左我成分鐘」、「同感，蔡瀾超串，有次佢餐廳剪釆，我行過同女話同佢合照，佢塊面黑過矱嘮」。不過就有網民為其平反，指之前遇到蔡瀾時，蔡瀾會主動打招呼，非常客氣又有禮貌。
4. 陳建州無視市民打招呼
近日陷入#台灣MeToo 風波嘅黑人陳建州，認真頭頭碰著黑，有大批網民爆料指黑人經常無視網民打招呼，對以前籃球後輩們都非常冇禮貌：「在 ki ki 餐廳遇過現在me too風波的黑人，同行友人與黑人飛機失事的飛官哥哥認識所以與黑人打招呼，他踩都不睬，平時蹭人熱度多就連打招呼都自以為別人想蹭他熱度了」、「陳建州，球隊犯規響場邊發晒爛渣，要衝出場打人咁樣。」
3. 鄧紫棋冇品又冇禮貌
「宇宙G.E.M.」鄧紫棋都榜上有名，好多網民都話佢同經理人都好串，仲有網民指曾經同佢打同一間拳館，被GEM啤足全程：「宇宙gem真係又冇品又冇禮貌，咁岩同佢去埋同一間拳館，￼一開頭都唔知係佢，勁細粒又唔顯眼，沖涼同佢個朋友用間大房，都明呀，明星嘛，但用完既毛巾又周圍掉，又成日以為人地望佢啤啤共，我心諗你阻住我唔該你快d」、「我記得佢見到前輩唔打招呼」等。
2. 安德尊出名成日兇細路
有「大王」之稱嘅安德尊被指擔任兒童節目主持時期經常「兇」小朋友，對小朋友好惡，有網民表示曾經喺行年宵時被安德尊以粗口問候：「安德尊，想當年細個去亞視玩強化四驅大比拼，叫佢德尊哥哥，佢好惡咁同D小朋友講野」、「佢做亞視兒童節目時，出名“兇”小朋友，勁惡！」、「好多年前我同班朋友行維園年宵，係糖街見到佢同個上年紀女性一齊，我個多口朋友大叫：『安德尊拍拖呀？』佢即時轉頭怒啤兼口型講粗口」等。
1. 譚玉瑛黑面嫌棄小朋友
兒童節目主持譚玉瑛亦被指經常無視小朋友，大批網民湧出來紛紛指曾經被譚玉瑛嫌棄過，甚至連一起合作過嘅工作人員都指譚玉瑛好串，經常滿嘴粗口：「譚玉瑛，嗰陣去上節目玩遊戲，間場時間啲小朋友鍾意佢所以去圍住佢攞簽名嗰啲，但佢好嫌棄咁唔理佢哋」、「係後台我地一堆小朋友見到佢，好開心行過去同佢打招呼，佢黑哂面當我地透明」、「佢係好串㗎，我工作上都接觸過佢」、「啲粗口仲好勁添」、「 我便是當年被她 黑面 嫌棄 的小朋友之一， 自此 不再看 她的節目。」等。
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