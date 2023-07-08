盤點｜網民嚴選10大最冇禮貌藝人Part 2！ 兩大兒童節目主持都上榜

繼上次有網民於社交平台開Post，討論大家接觸過最唔親切或冇禮貌嘅藝人之後，繼續有大批網民Keep住爆料，紛紛分享自己嘅不快經歷。今次除咗有大部分TVB藝人之外，主持、港姐都齊齊上榜，爆料內容非常精彩！