動漫節2026｜正妹Hayley寫真大解放 強迫蝦條哥操刀 火辣泳照睇到心癢癢

坐擁接近20萬粉絲人氣網紅Hayley今年突襲動漫節，強勢推出170頁全新寫真集《半熟夏日Summer Log》。她更自爆今次是主動強迫知名攝影師蝦條哥操刀拍攝多套內衣及泳衣造型，雙方合作產生極大化學反應！