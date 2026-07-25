動漫節2026｜正妹Hayley寫真大解放 強迫蝦條哥操刀 火辣泳照睇到心癢癢
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坐擁接近20萬粉絲人氣網紅Hayley今年突襲動漫節，強勢推出170頁全新寫真集《半熟夏日Summer Log》。她更自爆今次是主動強迫知名攝影師蝦條哥操刀拍攝多套內衣及泳衣造型，雙方合作產生極大化學反應！
網紅Hayley（[email protected]）動漫節推全新寫真集
踏入2026年動漫節旺季，人氣高企網紅Hayley親身落場擺檔預售全新寫真集《半熟夏日Summer Log》。這本重磅新作足足高達170頁，遠比以往作品更加豐富，書中大換13個破格造型，當中包含3套火辣泳衣與2套性感內衣。為了呈現極致視覺效果，取景地點跨越隱世河流、溪澗、舊式屋邨、大草地以至海邊。由於今次發行策略以預購為主，現場僅得極少量現貨供應，加上日後未必加印，大批粉絲隨即在會場內瘋狂搶購。
拍攝大尺度照片會否感尷尬 蝦條哥搞笑回應
今次寫真集特別找來知名攝影師蝦條哥親自操刀，Hayley在受訪時毫不避忌地自爆驚人內幕：「呢本寫真係我迫蝦條哥幫我影，有咩事搵我啦！」面對如此破格大膽要求，被問及拍攝大尺度照片時會否感到尷尬，蝦條哥直言反應出乎意料：「我都想尷尬，但唔知點解又好似冇咩尷尬。」當蝦條哥反問對方期望粉絲看畢相片後會有何感覺時，Hayley立刻霸氣回應：「世界和平啲！」她同時為作品風格定調：「青春得嚟又唔好太咸濕」。
網民期待Hayley性感造型：終於等到了
寫真集開售消息一出，網民對於多達13個造型感到無比震撼，紛紛留言驚呼：「誠意十足！」、「好有反差感！」、「千呼萬喚，終於等到了」。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期