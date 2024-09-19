港女網戀被騙50萬 對方自稱「阿里巴巴總監」網友：滿口鄉音都唔醒水
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《東張西望》最近報導了一宗觸目驚心的網絡騙局。一名觀眾「K小姐」在網上遭遇了一名自稱是「阿里巴巴對外國際的策劃總監」的男子Kevin。在短短四天內，K小姐不幸損失瞭高達50萬元。據了解，Kevin聲稱45歲，在銅鑼灣有工作，並居住在跑馬地。他不僅職位崇高，還擅長烹飪。K小姐在與他視像通話後，逐漸陷入了對方精心設計的圈套中。
騙局初現端倪
事情起始於兩人相識的第二天，Kevin便提出讓K小姐幫忙搶購現金券。「你唔搶，我又唔得閒搶，不如畀我嘅戶口你，你幫我搶呀」，對方如此遊說。起初，K小姐拒絕了這個提議，但在對方不斷的勸說下，她終於同意嘗試，並存入20萬元到指定帳戶，成功賺取了8%的差額。鼓舞之下，她進一步存入30萬元。
騙局逐步深化
隨後，Kevin又誘導K小姐參加所謂的彩金活動，並建議使用他的帳戶進行報名。不久，K小姐發現所謂的「回收訂單」失敗，開始懷疑自己可能已經墮入騙局。儘管如此，她因擔心對方可能也是受害者，所以遲遲未向警方報案。當她停止入錢後，對方竟對她粗言相向並突然消失。
真相大白
節目組隨後前往Kevin所聲稱的工作地點進行調查，結果發現他根本不是該公司的員工，該公司也未曾舉辦過任何相關的營銷活動。節目主持王嘉慧向觀眾揭露了騙徒的三大破綻：首先，對方提供的網址與官方網址不符；其次，聲稱需要搶購的優惠券數量異常龐大；最後，每次要求K小姐存款的帳戶竟是個人帳戶。
網友踢爆：口鄉音都唔醒水
對於呢單騙案曝光後，不少網友留言：「受騙的那個 比騙徒更混帳」「用下個腦啦，襟下個制就賺800萬，對方仲要滿口鄉音，我真係服左你」「人蠢冇藥醫 輸錢皆由贏錢起」「視像時 滿口鄉音都唔醒水」
圖片來源：TVB