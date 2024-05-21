繁花｜王家衛新作黃金時段播竟冇粵語配音 1原因曝光網民嬲爆狂插

TVB外購劇《繁花》由知名電影人王家衛執導及擔任監製，劇集在TVB更是內地以外全球首播的第1站，並已定檔於下月黃金時段播出。不過昨日（21日）TVB公布劇集播出的更多消息後，網民隨即將焦點擺在不設廣東話配音上，更紛紛留言怒轟TVB唔尊重觀眾……

