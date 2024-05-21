繁花｜王家衛新作黃金時段播竟冇粵語配音 1原因曝光網民嬲爆狂插
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TVB外購劇《繁花》由知名電影人王家衛執導及擔任監製，劇集在TVB更是內地以外全球首播的第1站，並已定檔於下月黃金時段播出。不過昨日（21日）TVB公布劇集播出的更多消息後，網民隨即將焦點擺在不設廣東話配音上，更紛紛留言怒轟TVB唔尊重觀眾……
繁花｜不設廣東話配音惹眾怒
TVB昨日公布《繁花》將以設有雙聲道，不過則是普通話為主聲道，上海話為次聲道，並未設廣東話配音播出。不少網民隨即留言怒轟TVB唔尊重觀眾：「係TVB冇資源，定係呢套叫做繁花嘅劇唔值得有廣東話配音？」、「冇粵語配音的外購劇，我寧願睇82台TVB Puls好過」、「沒配音，駛Q睇你無線咩」、「完全唔尊重香港觀眾」、「香港電視台都唔用返廣東話？」
繁花｜網民踢爆TVB「講大話都唔識」
對於《繁花》不設廣東話配音一事，網民除咗留言鬧爆後，更有人踢爆TVB「講大話都唔識」：「《繁花》以上海話拍攝，上海話至係原版。所以《繁花》擺無記（TVB）播，第一聲道應該係上海話，第二聲道應該搵廣東話配音至係啊，因為香港播。」
網民更續指：「上網睇咗而家廣播節目規定，中文台可以播唔超過廣播時間10%嘅普通話節目，字面理解啫係1日24小時播放就可以有唔超過2.4小時嘅普通話。所以上海話唔可以攞第一語言。但又好認同你既然普通話都係配都係唔原汁原味都可以配，點解王大導又唔俾配粵語呢。」
繁花｜冇廣東話配音全因1原因
TVB表示《繁花》劇本以上海話撰寫，劇中演員在拍攝時亦是全程以上海話為主進行拍攝。而導演王家衛為了呈獻最原汁原味的版本，因此最後在TVB播出的版本只設有上海話以及普通話聲道。不過就有網民指出：「比起普通話，真心粵語感覺會更接近上海話。而家真係開咗個好壞嘅先例」，對劇集於黃金時段播出但不設廣東話配音表示失望。
撰文：東方新地圖片來源：Facebook截圖、TVB