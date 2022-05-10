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「翻版李佳芯」羅允芝Giann淚崩講做人好失敗 為催旺事業改名兼種生基

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羅允芝（Giann前名羅佩芝）去年參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，為事業不但由羅佩芝改名為羅允芝，近日為開電視拍攝節目《旅遊達人II出走》，一時感觸指自己做人做演員都做得唔夠好，覺得自己好失敗，淚灑鏡頭前﹗

羅允芝Giann由KOL跳去做演員

羅允芝Giann主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，她與眾主持分別帶觀眾遊歷香港，其中Giann羅允芝在本周節目中不僅接受演技考驗，坦言渴望以演員身份展現在觀眾面前，而談到入行以來，感覺未有一樣事情做得好時，她更在鏡頭前淚崩，首揭平時樂天一面的背後。

羅佩芝 羅允芝Giann自覺入行以來無一樣做得好，壓力爆煲在鏡頭前爆喊﹗
羅允芝Giann自覺入行以來無一樣做得好，壓力爆煲在鏡頭前爆喊﹗（圖片來源：開電視）

不甘只做主持

Giann羅允芝在節目中化身小公主遊歷主題公園，並接受製作組挑戰大考演技，Giann一度激動說：「好想畀人睇到做演員嘅身份（想以演員身份示人），因為做主持係做啲好現實嘅嘢，但做演員係需要好多幻想、想像力嘅職業，要透過自己嘅幻想畀觀眾睇到我見到啲乜嘢。」Giann參加口罩小姐後，不時為開電視及ViuTV主持節目，不過她不甘只做主持，還有一個演員夢﹗

羅佩芝 羅佩芝今年2月生日宣布改名羅允芝﹗
羅佩芝今年2月廿九歲生日宣布改名羅允芝﹗（圖片來源：[email protected]

羅允芝自覺做人很差：唔識真誠對人﹗

除了接受演技考驗外，Giann羅允芝更要挑戰膽量，邊玩機動遊戲邊講一句從來不敢講的說話，她在機動遊戲機上大叫：「Giann你係最正架！」事後她解釋這番話的背後意義時，不禁感觸痛哭，她嗚咽說：「深信自己性格上有正嘅部分，我不停（以呢句說話）提醒自己，因為由細到大，都唔覺得自己正，好似冇咩嘢做得好，入行一段時間，由Model到主持再到依家做演員，從來冇做得好，甚至做人都唔係真係做得好好。過往好怕人哋覺得自己差，所以由細到大同人相處時都會修飾咗啲唔好嘅嘢，變得冇咁直接，以前唔識真誠咁對人。」

羅佩芝 羅允芝自言曾不懂真誠待人。
羅允芝自言曾不懂真誠待人。（圖片來源：開電視）
羅佩芝 羅允芝揭不自信一面，在鏡頭前哭崩。
羅允芝揭不自信一面，在鏡頭前哭崩。（圖片來源：開電視）

今年2月廿九歲生日改名

今年2月廿九歲生日Giann公布改名羅允芝，因為避免與八十年代藝人羅佩芝撞名，加上她表示「允」字有正面、有可能的意思，為事業改名同時，都希望去鼓勵自己凡事都有可能發生﹗

羅佩芝 由謝茜嘉、6號@RubberBand、謝利、羅允芝、林輝、陳韻行主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，逢星期一至五晚上十時三十分播出
由謝茜嘉、6號@RubberBand、謝利、羅允芝、林輝、陳韻行主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，逢星期一至五晚上十時三十分播出 （圖片來源：開電視）

為催旺事業種生基

Giann參加口罩小姐代號是「三小辣」，被指樣貌跟氣質都跟李佳芯相似，故有「翻版李佳芯」之稱號。羅允芝早前為開電視拍攝旅遊節目，她透露近來工作量增多，並透露搵七師傅種生基後立即好運連連，不但工作量增多，人緣運又變佳，收入好財運大大改善，Giann更把七師傅的獨門種生基過程一一講解。

羅允芝 羅佩芝被指似李佳芯。
有翻版李佳芯之稱。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 羅佩芝
羅允芝可塑性甚高﹗IG有四萬個followers﹗（圖片來源：羅佩芝IG）

拍《怪談》結緣 七師傅自創薯仔種生基

羅允芝指因拍攝節目《怪談》才認識七仙羽師傅，為催旺事業故搵師傅為自己種生基，她透露七師傅的「薯仔種生基法」過程，跟一般道家的種生基不同，據知薯仔種生基法是七師傅獨創的。羅允芝指在七師傅的帶領下，每人有一個代表自己的薯仔，先把自己的願望、生日日期寫低並加上手印，然師傅用紅繩把多道符及其願望綁在在一起，之後放去隠蔽地方作法，並埋在泥土裡，不過羅允芝唔清楚是否需要「有借有還」，所以她也會多做善事以保安心。

羅允芝 「翻版李佳芯」羅佩芝自爆種生基 工作機會變多﹗
羅允芝拍攝開電視《怪談》節目而認識七師傅。（圖片來源：《怪談》截圖）
羅允芝 「翻版李佳芯」羅佩芝自爆種生基 工作機會變多﹗
在節目中羅允芝Giann跟隨七師傅的指引去探靈。（圖片來源：《怪談》截圖）
羅允芝 羅佩芝 七師傅獨創的薯仔種生基，有別於中國道家作法。
七師傅獨創的薯仔種生基，有別於中國道家作法。（圖片來源：七羽仙facebook圖片）
羅允芝 Giann之前為ViuTV
Giann（前排中）之前為ViuTV《膠戰S2》擔任嘉賓。（圖片來源：[email protected]
羅允芝 之前主持ViuTV《夕陽新丁》節目。
之前主持ViuTV《夕陽新丁》節目。（圖片來源：[email protected]

重溫口罩小姐「三小辣」羅佩芝奪除罩最靚小姐

《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」雖然未能進入決賽，但人氣高企最後更攞埋「除罩最靚小姐」﹗除罩相見後「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感﹗

羅允芝 羅佩芝參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。
參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 羅佩芝 被讚有氣質﹗
被讚有氣質﹗（圖片來源：羅佩芝IG）

羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」

羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論其實不算是新聞，網民指Giann似李佳芯之餘，似乎更多一分性感：

羅允芝 口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 羅佩芝 性感睡前小背心，Ginna 自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」
性感睡前小背心，Giann自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 羅佩芝 Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」
Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」（圖片來源：羅佩芝IG）

與黃秋生合照

羅允芝 羅佩芝 最近Giann與剛回港排練舞台劇的黃秋生合照，二人身高相映成趣。
之前Giann與剛回港排練舞台劇的黃秋生合照，二人身高相映成趣。（圖片來源：羅佩芝 IG）

口罩小姐大熱落選淚崩

《口罩小姐》廿強佳麗分別加入ERROR四子組，經過考驗膽量的探靈後，進入正式Battle，分別進行動作題、問答、辯論三個環節後，勝出一組獲得免foul金牌，其餘三組要由隊長揀出一位踢出局。第五集阿Dee組勝出獲免foul金牌，其餘三組要由隊長各foul一人，肥仔foul了服務員、保錡foul了咖哩、193foul走三小辣，組員個個變喊包，隊長193都喊到眼都紅晒﹗

羅允芝 三小辣果然便是羅佩芝，佢同組員齊齊喊，不過佢話自己輸好過睇住其他組員被foul。
三小辣果然便是羅佩芝，佢同組員齊齊喊，不過佢話自己輸好過睇住其他組員被foul。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）
羅允芝 羅佩芝終於可以真面目示人。
羅佩芝終於可以真面目示人。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）
羅允芝 除罩後的三小辣，即羅佩芝。
除罩後的三小辣，即羅佩芝。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）

羅佩芝拍片爆紅

好多男人都話同女朋友講嘢真係好辛苦，點解？因為九成女人都係口不對心，十句有八句都講緊反話，唉，真係好難捉摸呀！不過唔緊要，港女羅佩芝 （Giann）化身「女朋友翻譯機」，為大家拆解女朋友最常講嘅8句說話。如果唔想再激嬲女朋友，就快啲睇吓點樣避開地雷啦！ 當女朋友同你講以下8句說話嘅時候，你識做啦！

羅允芝 羅佩芝被網民封為嫩版李佳芯。
羅佩芝被網民封為嫩版李佳芯。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 羅佩芝身形幾fit
羅佩芝身形幾fit（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
（圖片來源：羅佩芝IG）
羅允芝 口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
（圖片來源：羅佩芝IG）

扮港女拆解「女朋友8句反話」

1. 我對你冇feel呀！

答案：其實你真係好樣衰，所以咪冇feel囉。

羅允芝 羅佩芝 Clip_2

2. 我唔想拍拖住呀！

答案：其實係唔想同你拍拖咋。

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3. 你係一個好人嚟㗎。

答案：殘忍啲講句，即係你冇一忽吸引到佢。

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4. 又去酒店？我好攰喎！

答案：成日去開房，當我係咩呀？

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5. 你可唔可以唔好跟住我呀？

答案：其實想你追番佢。

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6. 你做你嘅嘢啦，唔使理我㗎！

答案：如果你收線，你就完蛋了。

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7. 呢件衫好似幾襯我喎。

答案：即係叫你買俾佢呀！

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8. 食呢間好冇？再諗吓先啦。

答案：其實咪即係唔想食，諗過第二間啦！

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除咗「女朋友翻譯機」之外，Giann仲將女仔喺屋企嘅真實情況拍咗出嚟，唔知係咪全世界嘅女仔都係咁麻甩㗎呢？女神呢啲形象嚟㗎咋！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] giannlaw、開電視

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