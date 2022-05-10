「翻版李佳芯」羅允芝Giann淚崩講做人好失敗 為催旺事業改名兼種生基

羅允芝（Giann前名羅佩芝）去年參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，為事業不但由羅佩芝改名為羅允芝，近日為開電視拍攝節目《旅遊達人II出走》，一時感觸指自己做人做演員都做得唔夠好，覺得自己好失敗，淚灑鏡頭前﹗