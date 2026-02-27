羅啟豪「經理人」原來係猛人？ 與傳媒關係交惡被控訴4宗罪
廣告
《中年好聲音》季軍羅啟豪早前被起底出身顯赫金融世家，爺爺羅鴻興創立永明製造廠，父親羅威文更是資深私募基金合夥人，三代同名Ramon Lo的富二代身分震驚全城，早前有相關人士透露，羅啟豪自知人氣不足，搵來陳欣健二女陳早怡（Joey）做經理人，點知呢個「猛人」經理人被業界狂轟4宗罪。
羅啟豪搵陳欣健女兒做經理人越幫越忙
原來羅啟豪嘅經理人係陳欣健嘅二女陳早怡（Joey），佢都係有參加過《中年好聲音》同羅啟豪同一屆，依家成日都義務幫羅啟豪做經理人。雖然羅啟豪係TVB旗下藝人，本身有TVB經理人，但佢又自己搵經理人，點知呢個決定竟然成為佢星途上嘅災難。業界人士爆料指，Joey同傳媒關係極差，經常同記者發生衝突，令羅啟豪嘅公關工作變得異常困難。
Joey被控4宗罪第一宗：越權做TVB經理人工作
業界人士踢爆Joey第一宗罪，就係明明羅啟豪本身有TVB經理人，但Joey竟然越權以「助手」身份跟出跟入，仲要教羅啟豪點做嘢，做埋TVB經理人嘅工作。
第二宗罪：阻住記者工作態度惡劣
Joey被控嘅第二宗罪更加嚴重，經常控訴傳媒唔出羅啟豪的新聞，更離譜嘅係，喺活動現場，成日羅啟豪一出現，Joey就企喺中間幫羅啟豪影相，完全阻住傳媒工作，對其他工作人員同公關都唔友善。
第三宗罪：教羅啟豪攝埋去做訪問搶鏡頭
第三宗罪就係Joey經常教羅啟豪攝埋去做訪問，即使記者做其他《中年好聲音》參賽者訪問，冇揀羅啟豪，Joey都會教佢攝埋去。呢種搶鏡頭嘅行為令人反感。
第四宗罪：縱容羅啟豪fans抹黑其他參賽者
最後一宗罪就係羅啟豪嘅fans經常抹黑其他《中年好聲音》參賽者嘅fans，令整個參賽者群組關係變得緊張：「佢哋成日喺網上攻擊其他《中年好聲音》的歌手，搞到fans關係好差。」
陳早怡身分起底星二代做經理人有來頭
原來這位備受爭議的Joey，真實身份是資深藝人陳欣健的女兒陳早怡。她同樣參加過《中年好聲音》，與羅啟豪是同屆參賽者，但在26強止步。陳早怡本身患有ADHD，曾經因為舞台壓力誘發嚴重焦慮症復發，需要求醫服藥治療。在節目中，她被形容為參賽者的心理導師，以過來人身份陪伴羅啟豪減輕社交恐懼症的影響。不過，她的父親陳欣健曾經表示，認為女兒的性格不適合娛樂圈，而她自己亦深明心理障礙令她無法在舞台上揮灑自如，所以沒有打算簽約做歌手，現在卻以義務經理人身份幫助羅啟豪。
圖片來源：IG@ramonlomusic、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期