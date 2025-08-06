38歲羅天宇玩命畫面曝光！時速72公里飄流嚇到面容扭曲 關楓馨黃美棋浸溫泉晒身材反被搶Fo！
時速72公里玩命飄流 羅天宇黃美棋靚樣盡毁
今集節目中，羅天宇與黃美棋挑戰全長達6,063米的峽谷飄流，最快時速更高達72公里，絕對是玩命級挑戰！從節目畫面所見，現場水流異常急促，二人乘坐的橡皮艇在激流中被猛烈拋來拋去，多次被巨浪衝擊至面目模糊，完全失去表情管理，可謂「靚樣盡毁」。驚險過程令羅天宇嚇到頭髮凌亂，更忍不住在鏡頭前驚呼：「真係要識得珍惜生命」，可見場面有幾失控。完成挑戰後，二人全身濕透，小艇內更裝滿了水，狀甚狼狽，驚險程度爆燈，睇見都牙煙！
兩大女神溫泉鬥身材 竟不敵羅天宇爆肌搶鏡
除了刺激的動態活動，節目亦有養眼溫泉環節。兩位女神關楓馨和黃美棋換上泳衣大晒美好身段，在溫泉中嬉戲，畫面本應唯美又吸睛。不過，全場焦點竟意外地落在羅天宇身上！現年38歲的他大方騷肌，其結實的胸膛和粗壯的麒麟臂狀態大勇，超強胸肌比起兩位靚女拍檔更為搶焦，完全蓋過女神風頭。想不到平時官仔骨骨的羅天宇禾稈冚珍珠，身材如此有睇頭，為觀眾帶來意想不到的視覺衝擊！
薛家燕少女打卡5式曝光 挑戰世界最闊玻璃橋
節目靈魂人物家燕姐亦老而彌堅，在後輩帶領下挑戰多個打卡靚景。家燕姐更即場變回「花漾少女」，在鏡頭前大擺「少女打卡5式」，表情多多，喜感與美感兼備，非常搞笑！一行人亦到訪多個驚險景點，包括曾獲認證為「世界最闊的觀瀑玻璃橋」（全長329米）及「世界最長的懸空玻璃平台」（全長302米），更挑戰了懸崖飛車，畏高者絕對睇到腳軟。此外，節目亦會探秘全長約1,500米的地下河，景色壯麗，令人嘆為觀止。
網民睇到膽戰心驚 勁讚羅天宇身材Keep得好
節目預告及照片流出後，隨即引發網民熱烈討論，輿論焦點均落在羅天宇身上。對於驚險的飄流環節，不少網民表示睇到膽戰心驚：「睇到個心都離一離，72公里真係唔係講笑！」、「羅天宇同黃美棋真係搏命，睇見都驚！」、「成隻艇都係水，差啲反艇咁，好彩冇事！」至於溫泉福利圖，網民則一面倒大讚羅天宇身材：「估唔到羅天宇38歲仲咁大隻，啲胸肌勁過好多後生仔！」、「平時睇佢拍劇斯斯文文，原來禾稈冚珍珠！」、「關楓馨同黃美棋都好靚，但焦點真係完全喺羅天宇度！」