38歲羅天宇玩命畫面曝光！時速72公里飄流嚇到面容扭曲 關楓馨黃美棋浸溫泉晒身材反被搶Fo！

TVB旅遊節目《玩轉粵東粵北懶人包》最新一集爆出驚險畫面！38歲羅天宇孖住黃美棋挑戰時速高達72公里的極速飄流，全程水流湍急，二人被拋到面容扭曲，靚樣盡毁，場面極度震撼！鏡頭直擊二人乘坐的小艇幾乎被巨浪吞噬，玩完後更整隻艇裝滿水，狼狽不堪。嚇到魂飛魄散的羅天宇更在鏡頭前大喊要珍惜生命，究竟現場情況有幾失控？而同場的關楓馨和黃美棋浸溫泉大解放，竟完全被另一焦點蓋過？