羅子溢楊茜堯結婚9周年放閃 鬆弛熊造型婚禮花絮相曝光 發表冧妻宣言

圈中模範夫妻羅子溢與楊茜堯昨日（1日）迎來結婚9周年紀念，一向是「愛妻號」的羅子溢在社交平台高調放閃，發表愛妻宣言，更罕有地公開9年前的婚禮花絮照，其中一張超驚喜的造型照，瞬間勾起網民集體回憶，究竟當年他為了氹老婆開心，做了甚麼窩心舉動？