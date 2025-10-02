羅子溢楊茜堯結婚9周年放閃 鬆弛熊造型婚禮花絮相曝光 發表冧妻宣言
圈中模範夫妻羅子溢與楊茜堯昨日（1日）迎來結婚9周年紀念，一向是「愛妻號」的羅子溢在社交平台高調放閃，發表愛妻宣言，更罕有地公開9年前的婚禮花絮照，其中一張超驚喜的造型照，瞬間勾起網民集體回憶，究竟當年他為了氹老婆開心，做了甚麼窩心舉動？
羅子溢高調放閃 鬆弛熊造型冧妻照曝光
昨日是羅子溢與楊茜堯結婚9周年紀念日，羅子溢特意在社交網站上載多張9年前的婚禮花絮照，與眾同樂。照片中可見，當年子溢為了給太太楊茜堯一個驚喜，不惜穿上厚重的鬆弛熊公仔衫，在婚禮上深情獻唱經典情歌《分分鐘需要你》，場面既浪漫又溫馨，完美演繹了何謂「愛妻號」，難怪能成功奪得美人歸，恩愛至今。
羅子溢深情告白楊茜堯 「永遠愛錫你共渡餘生」
除了分享溫馨的婚禮照片，羅子溢亦藉著這個特別的日子，再次向太太楊茜堯表達愛意，寫下情深款款的愛妻宣言。他在帖文中向太太承諾：「結婚九周年快樂，婚禮上我對你嘅承諾係，永遠愛錫你，共渡餘生。」簡單直接的字句，卻充滿了對太太無限的愛意與承擔，完美兌現了9年前的誓言，閃瞎一眾網民。
羅子溢楊茜堯一家四口超幸福
羅子溢與楊茜堯自2016年結婚以來，一直被視為圈中的模範夫妻，兩人感情穩定，經常在社交平台分享家庭樂。婚後，他們迎來了一子一女，湊成一個「好」字，一家四口生活幸福美滿。羅子溢亦多次在公開場合表示家庭是他的首位，努力工作只為給家人最好的生活，好男人形象深入民心。
圈中好友湧入祝福 陳自瑤何廣沛齊道賀
羅子溢的放閃帖文一出，隨即引來大批圈中好友及網民留言送上祝福。不少藝人朋友都紛紛道賀，如何廣沛留言：「Congratulations and happy anniversary」、陳自瑤亦寫下：「Happy anniversary 」。網民們也一面倒大讚羅子溢是絕世好老公，紛紛表示「好sweet」、「太幸福了」、「要一直恩愛下去」，整個留言區都充滿著溫馨和祝福的氣氛。
