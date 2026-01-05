羅子溢大熱倒灶失落視帝 楊茜堯深情發文一句話力撐冧到爆
羅子溢憑高深一角演技獲讚卻大熱倒灶
羅子溢在《金式森林》中飾演的「高深」一角，被視為他入行以來的人生代表作。他在劇中成功塑造出一個亦正亦邪、深謀遠慮的立體形象，除了氣場強大外，更親自構思多句「啜核」對白，將角色思緒敏捷、說話刻薄的特質發揮得淋漓盡致。羅子溢自評演技變得更沉穩細緻，透過豐富的微表情精準傳遞角色的城府，不再如往日般急躁，收穫大量網民正評。然而這個被觀眾一致認可的出色表現，最終卻未能為他帶來視帝殊榮。
仔女貼心送手繪獎盃卡片為爸爸打氣
雖然再次與視帝寶座擦身而過，但羅子溢贏盡家人滿滿的愛。他在頒獎禮出場時透露，出發前一對仔女擔心爸爸會失落獎項，特意送上一張寫著「To：爸爸」並畫有第一名獎盃的手繪卡。羅子溢直言感到很窩心和很感動：「帶住佢，有個幸運喺身上面。」這份來自子女的純真祝福，成為他面對結果時最大的安慰和力量，也展現了這個家庭的溫馨和睦。
楊茜堯送玫瑰熊深情發文力撐老公到底
雖然老公未能獲獎，但「視后」太太楊茜堯當然第一時間送上安慰。她在社交平台貼出一張相當溫馨的照片，相中有一隻由藍紅玫瑰組成的熊仔抱著一個心心造型的公仔，並附上一張楊茜堯親筆寫的心意卡，上面寫道：「老公你已經是我們心中的No.1」，更畫上皇冠圖案，認真Sweet爆！這份貼心的安排充分展現了她對丈夫的無限支持和愛意。
楊茜堯感性留言鼓勵屬於你的高光時刻正在路上
楊茜堯更感性留言，鼓勵老公繼續前行，字裡行間充滿對羅子溢的肯定與愛意：「獎項只是一個形式，為你錦上添花，你的努力和堅持早就勝過一切，過程裏收穫的成長才更加珍貴❤️屬於你的高光時刻，正在路上……..❤️加油❤️」文尾更標籤了「最佳男主角」和「沒有最好只有更好」。這番深情的話語不僅安慰了失落的丈夫，更向外界展示了她對羅子溢演技實力的絕對信心。
網民力撐高深已經係觀眾心中視帝
帖文一出，隨即引來大量網民留言送上祝福，好友馬國明亦有留言Emoji打氣。不少劇迷紛紛表示羅子溢的演技早已獲觀眾認可：「已經是很多觀眾心目中的視帝」、「高深呢個角色已經深入人心，羅子溢已經係好多觀眾心目中嘅最佳男主角」，更有人寄語他明年再戰：「期望今年再接再厲，明年頒獎禮再登高峰！」有太太及觀眾的無限量支持，相信羅子溢定必越戰越勇，繼續在演藝路上發光發熱。