羅子溢大熱倒灶失落視帝 楊茜堯深情發文一句話力撐冧到爆

《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）圓滿落幕，最受矚目的「最佳男主角」獎項最終由黃宗澤憑《新聞女王2》奪得，而賽前呼聲極高的羅子溢雖憑《金式森林》中「高深」一角展現巔峰演技，卻遺憾繼去年後再度大熱倒灶，無緣視帝寶座。不過輸獎贏民心的羅子溢，獲得太太楊茜堯深情力撐，更收到一對仔女親手繪製的打氣卡，溫馨場面令人動容。