「死亡之組」大混戰 林保怡回巢郭晉安力爭四屆視帝 網民力撐呢位：輪到佢啦！

TVB《萬千星輝頒獎禮2025》將於明年1月4日假澳門舉行，最佳男主角提名名單昨日正式公布，戰況異常激烈。被網民熱捧的羅子溢要硬撼各有兩個提名的張振朗、陳豪、黃宗澤、朱敏瀚及譚俊彥，形成真正的「死亡之組」大混戰。相隔14年回巢的林保怡憑《刑偵12》入圍，力爭四屆視帝的郭晉安同樣來勢洶洶，究竟今年視帝花落誰家，答案即將揭曉。

羅子溢網民熱捧今年輪到佢

羅子溢憑《金式森林》獲得提名，雖然只有單一提名，但網民反應熱烈，紛紛留言「今年輪到羅子溢啦啩」。事實上，羅子溢去年亦曾入圍五強，今年再度獲得提名，實力有目共睹。相比其他對手的雙重提名，羅子溢以單一作品突圍而出，更顯其演技功力深厚。網民普遍認為羅子溢在《金式森林》中的表現令人印象深刻，是今年視帝的有力競爭者。

林保怡回巢郭晉安力爭四屆視帝

相隔14年回巢拍劇的林保怡，憑《刑偵12》強勢入圍，其演技和過往的代表作已累積了強大民意。如果TVB想藉此機會製造話題和修補關係，繼續請他拍劇，爆冷封帝的機會不能低估。另一邊廂，力爭成為四屆視帝的郭晉安憑《金式森林》入圍，以他的資歷和地位，只要角色有發揮，奪獎機會從不低於其他對手。兩位實力派演員的加入，令今年視帝競爭更加白熱化。

陳豪黃宗澤雙提名實力強勁

今年最佳男主角提名以雙提名藝人眾多見稱，陳豪分別以《俠醫》和《執法者們》提名，產量和曝光率極高，加上觀眾緣極好，又是TVB忠臣兼吸金王之一，實力毋庸置疑。黃宗澤近年港劇產量提升，今年以兩部重點劇集入圍，在內地人氣比起其他幾位都更高。如果TVB想將視帝頒給一位中生代，繼續開拓大灣區市場，黃宗澤絕對是最佳選擇。

網民激烈討論視帝人選

提名名單公布後，網民紛紛在社交平台熱烈討論視帝人選。有網民表示「今年輪到羅子溢啦啩」，認為他在《金式森林》的表現值得肯定。亦有網民支持林保怡回巢奪獎，「林保怡演技一流，14年後回巢應該要畀個獎佢」。同時有聲音認為郭晉安資歷深厚，「郭晉安已經三屆視帝，今年應該係佢第四次封帝」。各方支持者各持己見，令今年視帝之爭更添話題性。

羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025 （圖片來源：刑偵12劇照）
Ronny又大讚振朗好人兼好傾：「佢係令你好舒服、唔會覺得有壓力嘅人，第一次見佢已覺得係朋友咁。」
Ronny又大讚振朗好人兼好傾：「佢係令你好舒服、唔會覺得有壓力嘅人，第一次見佢已覺得係朋友咁。」 （圖片來源：TVB）
林保怡這一幕「一分鐘覺醒」戲碼，不少網民大表讚嘆，直指是天花板演技實力見證
林保怡這一幕「一分鐘覺醒」戲碼，不少網民大表讚嘆，直指是天花板演技實力見證（圖片來源：TVB）
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
黃宗澤飾演的周俊傑醒來後，驚覺自己被困在一個巨大鐵籠，四周更關押著其他囚犯。他雖成功逃出鐵籠，卻發現自己身處公海的鑽油台。
黃宗澤飾演的周俊傑醒來後，驚覺自己被困在一個巨大鐵籠，四周更關押著其他囚犯。他雖成功逃出鐵籠，卻發現自己身處公海的鑽油台。（圖片來源：TVB）
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
羅子溢 萬千星輝頒獎禮2025
