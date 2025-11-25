「死亡之組」大混戰 林保怡回巢郭晉安力爭四屆視帝 網民力撐呢位：輪到佢啦！

TVB《萬千星輝頒獎禮2025》將於明年1月4日假澳門舉行，最佳男主角提名名單昨日正式公布，戰況異常激烈。被網民熱捧的羅子溢要硬撼各有兩個提名的張振朗、陳豪、黃宗澤、朱敏瀚及譚俊彥，形成真正的「死亡之組」大混戰。相隔14年回巢的林保怡憑《刑偵12》入圍，力爭四屆視帝的郭晉安同樣來勢洶洶，究竟今年視帝花落誰家，答案即將揭曉。